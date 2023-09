Trio will den ersten Dreier

Nach sechs Runden warten drei Mannschaften noch immer auf den ersten Sieg: Zistersdorf (das gegen Poysdorf spielt) sowie Haringsee und Kronberg. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell von zwei Sieglosen, Haringsee muss im Heimspiel aber erneut auf den Trainer verzichten, Andreas Mrlik sitzt noch seine Sperre ab. Er vertraut aber Kapitän Patrick Jelemensky, der ihn zusammen mit dem verletzten Daniel Egger vertritt. Haringsee holte aus den letzten drei Spielen drei Unentschieden.

Kronberg wiederum spielte zuletzt zweimal Remis, das 1:1 gegen Hausbrunn am letzten Samstag macht Trainer Georg Lubas aber Mut: „Wir haben gut gespielt und waren dem Sieg näher als der Gegner.“ Ihm ist aber bewusst, dass es eine ähnliche Leistung braucht, um den ersten Dreier einzufahren. In der letzten Saison gewann Haringsee beide Duelle gegen Kronberg (2:1 daheim, 3:2 auswärts).

„Der Letzte kann nichts verlieren, wir schon“

Tabellenletzter Zistersdorf geht ohne Johannes Hartmann ins Spiel gegen Poysdorf, der Trainer legte seine Funktion am Dienstag zurück. Die Hintergründe lest ihr hier nach. Ein Remis gab es am vergangenen Wochenende für Poysdorf gegen Auersthal, das sich aber nach einer 2:0-Führung wie eine Niederlage anfühlte, gab Coach Thomas Eigner zu. Ihm ist klar: „Der Letzte kann in so einem Spiel nichts verlieren, wir aber schon.“ Er muss auf Stürmer Florian Schön verzichten, der sich kürzlich verletzte und länger ausfallen wird.

Auersthal holte zuletzt jeweils einen Punkt gegen Deutsch-Wagram und eben Poysdorf, nun geht es gegen mit Orth gegen einen vermeintlich einfacheren Gegner. Trainer Manfred Schimpl hat keine Sorge, dass seine Burschen Orth unterschätzen können, zu klar unterlegen waren sie in der Anfangsphase gegen Poysdorf.

Spitzenduo spielt auswärts

Ganz oben in der Tabelle stehen mit jeweils 14 Punkten Eckartsau und Deutsch-Wagram. Mit Großebersdorf steht Eckartsau tabellrisch vor der etwas leichteren Aufgabe, fuhr doch das Team von Wolfgang Slezak erst einen Saisonsieg ein. Die 2:3-Heimniederlage gegen Spannberg macht aber zuversichtlich, ein X war laut Slezak mehr als drin. Eckartsau hingegen feierte einen 3:0-Derbysieg gegen Orth, Trainer Manfred Pellinger fordert aber ein komplett verbessertes Auftreten, denn überzeugend traten seine Spieler nicht auf.

Deutsch-Wagram kann gegen den Tabellen-Fünften Hausbrunn wieder auf Benjamin Sulimani zurückgreifen, der Stürmer fehlte beim 5:1 gegen Zistersdorf krank.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Zistersdorf - Poysdorf (Patrick Busch); 20.00 Uhr: Auersthal - Orth (Gheorghe Adrian), Spannberg - Bad Pirawarth (Hamid Topuz), Hausbrunn - Deutsch Wagram (Gerald Seizer). Samstag, 16.00 Uhr: Großebersdorf - Eckartsau (Halim Redzep), Stripfing Amateure - Großkrut (Oguz Koc). Sonntag, 16.00 Uhr: Haringsee - Kronberg (Goran Govedarevic).