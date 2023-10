Wer ist die Nummer eins?

Mit je 26 Punkten nach zehn Runden sind Eckartsau und Deutsch-Wagram die Besten der Liga. Wer aber die wirkliche Nummer eins ist, wird sich am Samstag weisen. In Eckartsau steigt das Spitzenspiel. Die Statistik spricht gegen die Heimischen, die von sechs Duellen gleich fünf verloren, einmal gab es ein Unentschieden.

Beim letzten Heimsieg, der 2015 (!) stattfand, standen noch Akteure am Platz, die sich diesmal wieder treffen: Für Eckartsau Mathias Pellinger, Mathias Klement und Markus Ordelt, für Deutsch-Wagram Mario Vogl und Bernhard Wolkensteiner. Eine Serie wird aber fix reißen, denn beide Teams gewannen die letzten fünf Spiele.

Vor Kellerduell: „Druck müssen die Spieler aushalten“

Für Uwe Fallmann gab es zum Debüt als Zistersodorf-Trainer ein 1:1 gegen Hausbrunn, die nächste Chance für den Premierensieg hat er im Kellerduell. Am Sonntag geht es für den Tabellenletzten zu den ebenfalls noch sieglosen Haringseern. Zwei Punkte trennen die Mannschaften. Fallmann muss auf wichtige Spieler verzichten, auch der Gegner, aber immerhin kommt Kapitän Patrick Jelemensky nach seiner Gelb-Sperre zurück. Dass es ein wichtiges Spiel ist, ist beiden Trainern klar, Haringsees Andreas Mrlik betont aber: „Den Druck müssen die Spieler aushalten.“

Auch Kronberg wartet nach zehn Runden noch auf den ersten Dreier, am Samstag gibt es die nächste Gelegenheit in Großebersdorf. Zwar gab es für Kronberg zuletzt drei Niederlagen, aber beim 0:1 gegen Primus Eckartsau verkaufte man sich teuer, das macht Trainer Georg Lubas zuversichtlich. Er selbst wurde aber ausgeschlossen und ist gesperrt, deshalb darf er nicht ins Coaching einwirken. Das Spiel vom Frühjahr macht zuversichtlich, Kronberg siegte in Großebersdorf klar mit 4:0.

Ziel: Mehr Punkt als letzte Saison

Die Gastgeber verloren zwar am letzten Wochenende in Großkrut, das Heimspiel davor konnte aber gewonnen werden - 2:0 gegen Bad Pirawarth. Wenn man gewinnt, steht man bei elf Punkten und hat damit mehr Punkte als in der letzten Saison nach der kompletten Hinrunde am Konto. „Das ist unser Ansporn“, gibt Trainer Wolfgang Slezak zu. Er übernahm erst im Sommer das Amt.

Der überraschend starke Aufsteiger Auersthal muss nun zu den Stripfing Amateure, dann kommt Spannberg, ehe es zu Topteam Eckartsau geht. „Das sind drei sehr schöne, aber schwere Herausforderungen und es wäre natürlich schön, wenn wir dann noch immer ungeschlagen sind“, sagt Trainer Manfred Schimpl. Das sei aber kein konkretes Ziel, wichtiger ist ihm, dass seine Spieler besser spielen als zuletzt beim 2:0 gegen Haringsee.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Stripfing Amateure - Auersthal (Faruk Komar); 20.00 Uhr: Spannberg - Poysdorf (Tomislav Ivankovic).

Samstag, 15.00 Uhr: Hausbrunn - Orth (Christopher Dye), Eckartsau - Deutsch Wagram (Hamid Topuz), Bad Pirawarth - Großkrut (Maximilian Kirschner), Großebersdorf - Kronberg (Robert Schewzik).

Sonntag, 15.00 Uhr: Haringsee - Zistersdorf (Patrick Rehrl).