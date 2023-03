„Zist“ ist zum Siegen verdammt

Nach der dritten Rückrundenniederlage in Serie rutschte Zistersdorf auf den letzten Tabellenrang zurück. Es war die zwölfte Pleite aus 17 Spielen. Aber von Aufgeben will Trainer Johannes Hartmann nichts wissen, am Freitagabend müssen Punkte aber her, es geht daheim gegen Stripfing II. Die Mannschaft von Reinhard Bocek feierte aber schon zwei Frühjahrssiege und vergrößerte damit den Abstand auf das Tabellenende. Bocek ist aber gewarnt: „Zistersdorf ist besser, als es die Tabelle aussagt. Sie haben uns im Herbst 4:1 besiegt, deshalb sind sie auch diesmal Favorit.“

„Bonusspiel“ für Bad Pirawarth

Auf der anderen Seite der Tabelle muss Spitzenreiter Marchegg zu Hause gegen Bad Pirawarth antreten. Trotz vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Spannberg bleibt Obmann Torsten Chladek auf dem Boden: „Es gibt keine Mannschaft in dieser Liga, die einfach die Punkte gegen einen Gegner im Vorbeigehen holt, es ist immer harte Arbeit.“ Bad Pirawarth siegte am Wochenende 5:1 gegen Kreuttal, wobei man viel Glück hatte, gab Trainer Mario Dolejschek zu. Die Partie gegen Marchegg sei nun ein „Bonusspiel“, so Dolejschek, man hätte aber das Ziel, mit einem Punktegewinn die Meisterschaft wieder spannend zu machen.

Tabellen-Zweiter Spannberg trifft auf abstiegsbedrohte Kronberger, der souveräne Auftritt beim Sieg gegen Großkrut in Unterzahl macht Coach Mario Kosik aber zuversichtlich. Kronberg braucht nach drei Rückrunden-Pleiten unbedingt ein Erfolgserlebnis, betont Trainer Georg Lubas. Aber auch er ist zuversichtlich, denn seine Spieler wären immer mehr Herz und Leidenschaft aufgetreten.

Dritter ist Deutsch-Wagram, das das Ziel Meistertitel noch nicht aufgegeben hat. Für das Erreichen zählt nur eines, weiß Coach Philip Haubner: „Wir müssen einfach jedes Spiel gewinnen.“ Einfach wird es aber schon am Sonntag nicht, es wartet Großebersdorf, das zuletzt Haringsee 5:0 vom Platz schoss. Die Euphorie ist dadurch beim SVG groß, denn damit verließ man den letzten Tabellenrang. „Meine Aufgabe ist es jetzt, die Spieler am Boden zu halten, das wird schwer genug“, lachte Trainer Peter Klofac unmittelbar nach dem Sieg.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Kreuttal - Poysdorf (Rein), Zistersdorf - Stripfing II (Orsolic; Hegedus).- Samstag, 16.30 Uhr: Großkrut - Hausbrunn (Hochgatterer), Kronberg - Spannberg (Dye), Marchegg - Bad Pirawarth (S. Mayer; G. Ehrentraut), Orth - Eckartsau (Seizer).- Sonntag, 16.30 Uhr: Großebersdorf - Deutsch Wagram (E. Bajric).