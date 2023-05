Nach Ende der Serie: „Der SC Kreuttal lebt“

„Endlich ist die Serie vorbei“, war bei Kreuttal-Sektionsleiter Christoph Hangelmann und dem verletzten Routinier Daniel Tuchny stellvertretend für den ganzen Verein die Erleichterung riesengroß. Achtmal in Folge setzte es Niederlagen, ehe man in Zistersdorf wieder gewinnen konnte. Und das auch hochverdient, betonte Hangelmann: „Es war ein Sieg des puren Willens, wir wollten die drei Punkte mehr als der Gegner.“ Zistersdorf-Trainer Johannes Hartmann forderte im Vorfeld einen Sieg, „um einen Toten nicht aufzuwecken“. Hangelmann adressierte deshalb an ihn: „Der SC Kreuttal lebt.“

In der Vorbereitung auf das Spiel lag der Fokus darauf, die Leichtigkeit wieder reinzubringen, da der Druck immens war und er die Spieler zu lähmen schien. Dies klappte hervorragend. Dafür gab es ein Lob des Funktionärs für Interimstrainer Florian Fribert, der von Tuchny unterstützt wird: „Beide haben die Mannschaft super eingestellt.“ Dass in Zistersdorf neben Tuchny auch Pipal, Ivanitsch, Miller und Wihro fehlten, also fünf Stammkräfte, hätte man nicht gemerkt. Endlich hätten sich die Spieler wieder aufgeopfert, so Hangelmann. Pipal saß die erste von drei Spielen Sperre ab, nachdem er im Derby gegen Kronberg wegen Tätlichkeit Rot sah. Von Tuchny gab es Kritik: „Das darf einem erfahrenen Spieler wie ihm nicht passieren.“

Bei Tuchny hält sich die Euphorie nach dem Sieg aber in Grenzen, denn nun muss erst nachgelegt werden: „Jetzt geht es gegen Orth, da muss der nächste Sieg her, sonst war dieser Sieg wertlos.“ Der „Seki“ formulierte es drastischer: „Jetzt muss auch Orth fallen.“