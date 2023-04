Nach fünf Niederlagen „Abstiegskampf pur“

Fünfte Niederlage in Serie, in Spannberg chancenlos und mit 20 Punkten aus 21 Spielen tief im Abstiegsstrudel – der SC Kreuttal bleibt die Enttäuschung der Spielzeit.

Noch vor der Saison zählte der SCK zu den Meisterschafsmitfavoriten, konnte die Erwartungen aber schon im Herbst nicht erfüllen. Mit 18 Punkten schaute nur Rang neun heraus. Das Motto war deshalb, im Frühjahr ein paar Plätze gutzumachen, um die Enttäuschung in Grenzen zu halten. Es kam aber anders: Kreuttal steht aktuell als einziges Team im Jahr 2023 ohne Sieg da, nur zwei Zähler wurden eingefahren (zweimal 0:0 gegen Haringsee und Deutsch-Wagram). In der Vorwoche setzte es zwei Pleiten: am Dienstag 0:2 gegen Stripfing II, am Freitag 1:3 gegen Spannberg. „Logisch, das heißt Abstiegskampf pur“, ist Trainer Adolf Meyer bewusst.

Im Winter ging viel Erfahrung verloren

Als Grund, wieso es heuer noch gar nicht klappen will, nennt er die Personalsituation, vor allem in der Defensive. Zwei Winter-Abgänge wurden nicht kompensiert: „Wir haben Zvonimir First abgegeben und Clemens Noll hat seine Karriere beendet. Beide würden wir jetzt wie einen Bissen Brot brauchen, denn die Jungen sind noch nicht so weit.“

Als erfahrener Spieler in der Abwehr hätte man auf Daniel Tuchny gebaut, der sein für Winter geplantes Karriereende ein weiteres Mal hinausschob, um der jungen Mannschaft zu helfen. Aber in der Rückrunde fiel er einmal gesperrt und einmal verletzt aus, außerdem spielte er zuletzt angeschlagen. Deshalb war der 33-Jährige nicht der Abwehrboss, den man sich wünschte, so Meyer. Gegen Spannberg musste er wieder mit einer Zerrung raus, er wird wohl zwei Wochen ausfallen.

Sektionsleiter optimistisch: „Jetzt kommt Wonnemonat Mai“

Für Senior-Sektionsleiter Richard Wagner kommt die schwierige Phase nicht überraschend, da der Kader derzeit nicht mehr hergebe, aber er geht fix von einer Trendwende aus: „Jetzt kommt der Wonnemonat Mai mit Gegnern auf Augenhöhe, da werden wir sicher die Punkte holen.“ Am Freitag kommt Hausbrunn, danach geht es gegen Großkrut (auswärts), Kronberg (daheim), Zistersdorf (auswärts) und Orth (daheim). Im Nachsatz sagte Wagner, dass man in der Liga „eh nichts verloren“ hätte, würde man jetzt nicht die Siege einfahren. Was man vermeiden müsse, betont er, ist ein Finale am letzten Spieltag gegen Großebersdorf.

Für Meyer kommen die Endspiele jetzt schon, als solche bezeichnet er alle folgenden Partien. Gegen Hausbrunn müsse der Dreier her: „Das ist ein Pflichtsieg.“