Trainer weg, aber Pleitenserie bleibt

Wenige Tage vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Großkrut zog man beim SC Kreuttal die Reißleine und trennte sich von Trainer Adolf Meyer. Er war nach sechs Niederlagen in Folge und dem Abrutschen in den Tabellenkeller nicht mehr haltbar. Der Abwärtstrend hielt dennoch an, es setzte eine 1:3-Schlappe. Gecoacht wurde die Mannschaft dabei von Florian Fribert, der schon nach dem Abgang von Christopher Petermann eingesprungen war, Daniel Tuchny unterstützt ihn wieder.

Im Sommer will man den Markt sondieren und einen neuen Trainer präsentieren, lässt Sektionsleiter Christoph Hangelmann wissen. Er bedankte sich bei Meyer, dass er das Amt im Herbst übernahm, die Entscheidung sei aber nötig gewesen: „Wir haben einfach etwas machen müssen, die Situation war nicht zufriedenstellend, und leider trifft es dann immer zuerst den Trainer.“

Adolf "Tschuffy" Meyer ist nicht mehr Trainer, aber wird wohl in einer anderen Funktion dem Verein erhalten bleiben. Foto: meinfussball

Meyer nahm die Trennung gelassen hin: „Es ist logisch, dass der Verein in der aktuellen Situation neue Impulse setzen will, das akzeptiere ich.“ In welcher Form er beim SCK bleiben könnte, ist noch offen.

Für Kreuttal geht es mit einem bedeutenden Spiel weiter, in zweierlei Hinsicht: Kronberg kommt zum Derby und zudem ist es ein Sechs-Punkte- Spiel im Abstiegskampf. Hangelmann hat ein klares Ziel: „Wir brauchen den Sieg, der uns einen Schub gibt.“