Entwarnung nach Verletzung

Nur zwei Tage nach dem folgeschweren Zwischenfall am Sporplatz konnte Orth-Mittelfeldspieler Patrick Platteter das Krankenhaus wieder verlassen. Er zog sich „nur“ einen Trümmelbruch im Knöchel zu, berichtet Sektionsleiter Alexander Windisch: „Die OP ist gut verlaufen, das erleichtert uns alle, es hat nämlich ganz schlimm ausgeschaut und wir haben noch Schlimmeres befürchtet.“

Nun wird er sechs Wochen Gips tragen, dann könne er an einem Comeback arbeiten. Ob Platterer aber seine Karriere fortsetzt, ist für Windisch allerdings noch offen.

Rückblick: Es war der Moment im Spiel Orth gegen Spannberg am vergangenen Sonntag, der für einen Schock bei allen Anwesenden am Sportplatz sorgte: Patrick Platteter blieb ohne Fremdeinwirken mit dem Fuß im Rasen hängen und verdrehte sich den Knöchel komplett. Zuerst betreuten ihn die Sanitäter, dann musste aber ein Notarzt her, bis der Mittelfeldspieler mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.