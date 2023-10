Gala nach deftiger Pausenansprache

Die Erleichterung war riesengroß, als der Schiedsrichter abpfiff und sich Orth somit über einen 6:2-Heimsieg gegen Großebersdorf freuen durfte. Damit endete eine lange Negativserie, zuletzt verlor die Mannschaft von Jan Csefalvay fünfmal. Sektionsleiter Alexander Windisch war deshalb zum Spaßen aufgelegt und sagte nach dem Spiel: „Es ist ein ungewohntes Gefühl, einen Sieg zu feiern. Aber wir werden uns hoffentlich schnell erinnern, wie man es macht, aber Biertrinken können wir immer (lacht).“

Einen großen Anteil am Dreier hatte der Coach, der in der Halbzeitpause die richtigen Worte fand, denn die Gäste hatten im ersten Durchgang Vorteile. Die zweiten 45 Minuten waren Orther Einbahnstraßenfußball, neben den vier Treffern wurden noch weitere gute Chancen herausgespielt. Was er den Spielern sagte, wollte Csefalvay auf NÖN-Nachfrage nicht verraten, meinte nur kryptisch: „Das sollte man besser nicht in einer Zeitung lesen.“ Abwehrspieler Manuel Kniezanrek bringt etwas Licht ins Dunkel: „Er hat uns deutlich unsere Fehler aufgezeigt und gesagt, was wir alles besser machen müssen – und es hat ja gewirkt.“

Notlösung Mateo Gregori war Mann des Spiels

Wichtiger als seine Worte sei nur, dass man die Krise damit „demoliert“ hätte, betont der Trainer, der froh ist, dass „die Jungs in der zweiten Halbzeit wieder ihre beste Seite gezeigt“ hätten. Einfach war es im Vorfeld für den Slowaken nicht, denn am Matchtag musste Stürmer Jakub Lukac krank absagen. So rutschte der 20-jährige Mateo Gregori in den Angriff und traf doppelt, für Windisch war er der Mann des Spiels: „Wir haben ihn ins kalte Wasser geworfen und er hat es bravourös gemacht.“

Nun geht es nach Zistersdorf, dem Tabellen-Schlusslicht. Für Windisch ist es wieder ein „Sechs-Punkte-Spiel“, das man gewinnt, wenn man wie in Halbzeit zwei spielt, weiß er.

Der Coach wiederum hofft, dass er seine Spieler mit seinem Siegeswille anstecken kann: „Einigen Spielern fehlt der Wille, gewinnen zu wollen, wie ich ihn habe. Wenn das bei allen so ist, dann werden wir noch viele Siege holen, denn die Qualität ist trotz der Ausfälle groß.“