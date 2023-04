Orth-Coach wirft hin: „Muss meine Nerven schonen“

Das desaströse Auftreten der Orther Mannschaft beim 0:5 in Hausbrunn war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: In allen Belangen sei der Gegner besser gewesen, meinte Trainer Rudi Nowak frustriert. Das Aufbäumen, das man im Abstiegskampf braucht, hätte komplett gefehlt. Das war zu viel für ihn.

Weil Nowak auch im Training nicht die richtige Einstellung der Mannschaft erkennt, bot er dem Vereinsvorstand unmittelbar nach dem Spiel am Samstag seinen Rücktritt an, der am Sonntag dann auch angenommen wurde. Sein Angebot, weiterhin zu helfen, bis man einen neuen Trainer gefunden hat, wurde ausgeschlagen. „Ich bin aber eh froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin 59 und will mir das nicht mehr antun, ich muss meine Nerven schonen.“ Im Training wäre er kürzlich nur mit acht Spielern dagestanden, erzählt er. Am Weg zum Sportplatz bekam er immer wieder Absagen der Spieler per WhatsApp, teilweise ohne Grund für ihr Fehlen. Auch dass sich der Verein einmischt, missfällt ihm. Beim 4:4 gegen Spannberg erhielt er während des Spiels eine SMS eines Vorstandsmitglieds mit der Aufforderung, einen Spieler auszuwechseln.

Nachfolger könnte schon am Wochenende coachen

Für Sektionsleiter Alexander Windisch kam Nowaks Rückzug nicht überraschend, da aufgrund der ausbleibenden Punkte auch die Stimmung in der Mannschaft gekippt sei. Man habe sich aber im Guten getrennt, betont er, was auch Nowak bestätigt. Jetzt läuft die Suche nach einem Nachfolger, der schon bald präsentiert werden könnte: „Wir haben einen Kandidaten, mit dem es noch ein Gespräch gibt, aber es schaut gut aus“, so Windisch. Namen wollte er noch nicht verraten, der Neue könnte aber am Wochenende gegen Großkrut schon auf der Betreuerbank sitzen.

Nowak freut sich indes auf eine Pause vom Fußball. Langweilig wird ihm aber sicher nicht, da er derzeit seinen Sohn beim Hausbau unterstützt. Einen Trainerjob will er nicht mehr annehmen, aber im Sommer kann er sich vorstellen, bei einem Verein im Hintergrund zu arbeiten: „Aber nervenschonend (lacht).“