Der lange Weg zurück zum Derbyhelden

In der zehnten Spielminute passierte im Match Großkrut gegen Poysdorf etwas in mehrerer Hinsicht Bemerkenswertes: Es war das entscheidende Tor zum Derbysieg, es war ein direkt verwandelter Eckball und es war ein Torschütze, der eine harte Leidenszeit hinter sich hat. Die Rede ist von Poysdorfs Patrick Busch, der nach seiner schweren Knieverletzung nun endgültig im Fußballgeschäft zurück ist. Sektionsleiter Dominik Leisser jubelte deshalb stellvertretend: „Alle gönnen Buschi das Tor und haben sich für ihn gefreut, das ist eine super Geschichte.“

Im April 2022 zog sich der Mittelfeldspieler einen Kreuzbandriss zu, der Weg zurück war lange und steinig. Auch die Tatsache, dass sich Mitspieler Martin Urban im ersten Saisonspiel die selbe Verletzung zugezogen hatte, erinnert an die besondere Bedeutung: Busch sagte diesbezüglich im NÖN-Gespräch: „Ich weiß, was für schwere eineinhalb Jahre hinter mir liegen, mir tut es deshalb so leid für ihn, weil er menschlich und sportlich einfach sensationell ist. Aber kommt sicher noch stärker zurück.“

„Hab mir vorgenommen, mehr auf meinen Körper zu hören“

Busch feierte zwar zu Jahresbeginn sein Comeback, das Ende der Saison erlebte er aber wieder nur außerhalb des Platzes. Weil mit Urban eben ein Mittelfeldspieler auffällt, baute man umso mehr auf Busch, der die Rolle übernehmen sollte. Es bleibt die Frage, ob das Knie hält: „Mein Physio darf nicht wissen, dass ich wieder regelmäßig spiele“, lacht der 32-Jährige, „aber ich fühle mich jetzt fit und habe mir vorgenommen, in Zukunft einfach viel mehr auf meinen Körper zu hören.“

Das Siegtor in Großkrut war kein Zufall, immer wieder probiert Busch, den Tormann so zu überraschen. Auch im Derby versuchte er es noch mehrmals, ein zweites Mal ließ sich aber der junge Keeper Lukas Bader nicht überraschen. Insgesamt war der Auftritt aber nicht überzeugend, fand Busch: „Wir haben Bügeleisen auf den Füßen geschraubt gehabt, es war kein Leckerbissen zum Zuschauen.“ Das sah auch Sektionsleiter Leisser so.

Poysdorf hofft nun auf den dritten Saisonsieg, der am Sonntag zu Hause gegen Kronberg eingefahren werden soll. Die Erinnerunge an die Vorsaison sind gut, auswärts wurde 5:0 gewonnen, daheim 4:0. Beim Heimsieg steuerte Busch nach seinem damaligen Comeback das vierte Tor bei.

Motto: Mitmachen statt Reinschreien

Wieso der nächste Sieg gegen Kronberg so wichtig ist, erklärt Leisser: „Wir spielen eine Woche darauf in Deutsch-Wagram und es wäre natürlich super, wenn wir mit drei Siegen hinfahren würden.“ Busch will seinen Teil dazu beitragen: „Es tut gut, Teil der Mannschaft zu sein, so soll es bleiben. Von draußen reinschreien macht irgendwann keinen Spaß mehr (lacht).“