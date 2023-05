Poysdorf bezwang die Wassermassen

„Ein Traumplatz, ganz herrlich, nur einbissl hart“, antwortete Stripfing II-Trainer Reinhard Bocek auf die Frage nach dem Poysdorfer Platz. Dieses Lob geht bei den Poysdorfern wohl runter wie Öl, denn in den Tagen vor dem samstägigen Spiel waren viele Freiwillige damit beschäftigt, den Rasen bespielbar zu machen. Der Regen am Dienstag setzte ihm sehr zu, das Spiel wackelte. „Aber wir haben es geschafft, auch dank des Einsatzes von unserem Platzwart Lorenz Sperner und von Karin Reidlinger“, sagte Sektionsleiter Dominik Leisser anerkennend. „Und weil das Wetter dann zum Glück besser geworden ist.“

Eigner lacht: „Platz war besser als das Spiel“

Zahlreiche Freiwillige fanden sich am Mittwoch spontan ein, um den Platz bespielbar zu machen, neben Sektionsleiter Leisser und Sperner auch Trainer Thomas Eigner, Roman Strobl und andere Spieler und Funktionäre. Die Hauptaufgabe war es, den Platz von Dreck und Stroh zu befreien, das durch den Regen vom danebenliegenden Acker angeschwemmt wurden. Dass man den Platz wieder so gut hinbekam, wundert sogar Eigner: „Man hat gar nicht gemerkt, wie er noch am Dienstag ausgeschaut hat. Er war besser als das Spiel (lacht).“

Seine Mannschaft feierte zwar einen 3:2-Sieg, er vermisste aber die richtige Einstellung. Weder kämpferisch noch spielerische konnten sein Spieler überzeugen. Aber es blieben drei Punkte fürs Konto und viele lobende Worte des gegnerischen Trainers: „Ich verliere nie gern, aber Poysdorf ist ein sehr sympathischer Verein mit netten Leuten, wenn es sein muss, dann hier.“