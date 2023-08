Poysdorf gibt Ziel Meistertitel aus

Die Zeit des besseren Mittelmaßes ist vorbei, der SC Poysdorf sorgt mit einer Ansage für Aufsehen: „Unser Saisonziel ist klar, wir wollen Meister werden“, sagt Sektionsleiter Dominik Leisser. Spielertrainer Thomas Eigner stimmt zu: „Der Titel ist unser Saisonziel, obwohl wir wissen, dass es extrem schwer wird und es andere Favoriten gibt.“

Zuletzt war Poysdorf zwar immer vorne dabei, am Ende spielte man im Titelrennen aber keine Rolle mehr. In der Vorsaison hatte Marchegg satte 19 Punkte Vorsprung. Das lag an den vielen Ausfällen, ist sich Leisser sicher, weshalb man den Kader im Sommer breiter machte. Neu sind Tomas Pospis, der schon in Poysdorf spielte, Adi Mustafic, Bastian Bieder, Kevin Gentzelmann und Michael Holousch, der ebenfalls zum SCP zurückkehrte.

„Wir sind gut aufgestellt – wenn es nicht zu viele Ausfälle gibt“

Auf der Seite der Abgänge steht nur Abwehrspieler Johannes Bernscherer, der seine Karriere beendete. Seine Position soll intern besetzt werden. Wie bereits mehrmals in der Vorsaison könnte Rene Schodl mit Kapitän Lukas Nestler die Innenverteidigung bilden. Damit sei man defensiv gut aufgestellt, findet Leisser. Dies gelte auch für die anderen Mannschaftsteile, vor allem die Offensive zähle zu den besten aller Mannschaften. Eigner baut da vor allem auf Stürmer Roman Strobl: „Er ist ganz wichtig. Wenn er diesmal fit bleibt, ist das da vorne schon ganz gut.“ Deshalb die Einschränkung: „Wir sind gut aufgestellt – wenn es nicht zu viele Ausfälle gibt.“

Ein Fragezeichen steht aber hinter Mittelfeldspieler Patrick Busch, der noch immer mit Knieproblemen zu kämpfen hat. Im August wird eine Untersuchung zeigen, wann er wieder Teil der Mannschaft sein könnte. Ihm will man aber die Zeit geben, die er braucht, weshalb Mustafic als Ersatz geholt wurde. „Die Kaderbreite ist jetzt sicher besser als in den letzten Jahren, deshalb haben sogar die Spieler selber gesagt, dass sie das Alibi-Gerede nicht mehr hören wollen und den Titel als Ziel ausgeben“, erzählt Leisser.