Schock: Kreuzbandriss bei Martin Urban

Die Saison ist noch ganz jung, trotzdem gibt es für den SC Poysdorf bereits den ersten herben Rückschlag. Nicht sportlich, weil man das Spiel gegen Bad Pirawarth zum Auftakt 2:1 gewinnen konnte, sondern personell: Martin Urban zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird damit mehrere Monate ausfallen.

Nach 30 Minuten musste der Mittelfeldspieler vom Feld, doch vom Schlimmsten, also einem Kreuzbandriss, wollte man vorerst nicht ausgehen, weil sich das Knie schnell leicht erholte, sagte Trainer Thomas Eigner. Aber am Montag kam dann die Schockdiagnose. „Das ist einfach nur bitter, weil er wichtiger Teil der Mannschaft ist. Ich gehe nicht davon aus, dass er in dieser Saison noch einmal spielen wird“, war Eigner konsterniert.

Urban zählt zu den absoluten Leistungsträgern der Poysdorfer, in der Vorsaison verpasste er nur drei Partien und spielte sonst fast immer 90 Minuten durch. Eigner hofft, dass Urban der Mannschaft in den nächsten Monaten von außerhalb des Spielfeldes helfen wird. Als Ersatz kam für ihn Patrick Busch ins Spiel, der gerade erst einen Kreuzbandriss auskuriert hat.

Am Montag gab es aber auch eine positive Nachricht: Tomas Pospis, der an einer Wirbelverletzung laborierte, erhielt das ärztliche Okay für die Fortsetzung seiner Karriere. Es lag auch das vorzeitige Ende der Laufbahn in der Luft, hätte man ihm ein Verbot von Kontaktsportarten verordnet.