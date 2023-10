Showdown der Spitzenteams

Es ist ein enges Rennen an der Tabellenspitze. Ganz oben stehen Eckartsau und Deutsch-Wagram mit je 26 Punkten. Das Torverhältnis spricht für Eckartsau. Und am Samstag kommt es zum direkten Duell der beiden, Eckartsau hat Heimvorteil.

Deutsch-Wagrams Trainer Philip Haubner brennt auf das Kräftemessen: „Das ist ein super Highlight für beide Vereine, auf das sich alle freuen.“ Er zeigt viel Respekt vor dem Gegner, „weil sie eine gleich gute Saison spielen wie wir.“ Auch Trainerkollege Manfred Pellinger kann das Duell kaum erwarten, stellte aber klar: „Den Druck hat Wagram, sie müssen gewinnen, weil sie Meister werden müssen. Wir müssen gar nichts.“ Er zeigt ebenfalls viel Respekt vor dem Gegner, „aber Angst haben wir sicher nicht (lacht).“ Es werden viele Zuschauer erwartet, also einen Gewinner gibt es laut Pellinger schon: „Unser Kassier wird sich schon freuen.“

Beide treten mit fünf Siegen in Serie zum Duell an

Beide Teams gehen mit fünf Siegen in Serie ins direkte Duell. Deutsch-Wagram siegte am Samstag daheim 1:0 gegen Spannberg, für das Goldtor war Benjamin Sulimani zuständig. Er galt im Sommer als Königstransfer, traf aber vorher erst einmal. Dass er ausgerechnet vor dem Spitzenspiel seine Torsperre beendete, hat für seinen Trainer aber wenig Bedeutung: „Mir ist es komplett egal, wer unsere Tore macht. Aber klar, für ihn persönlich ist das Tor sicher besser, als wenn er keines geschossen hätte (lacht).“ Insgesamt war es laut Haubner ein verdienter Sieg.

Eckartsau-Trainer Manfred Pellinger setzt auf den Heimvorteil. Foto: David Aichinger

Schwerer hat sich Eckartsau am Sonntag gegen Nachzügler Kronberg getan, am Ende gab es aber ebenfalls einen 1:0-Sieg. Dass seine Spieler ihr gewohntes Spiel nicht aufziehen konnten, begründet der Trainer unter anderem mit dem Schiedsrichter, der keinen Spielfluss zugelassen hätte. Das entscheidende Tor erzielte Christoph Tröstler, der damit bei sieben Saisontreffern steht. Pellinger setzte die angeschlagenen Reinhard Trunner und Philipp Poitschek auf die Bank, es wird eine Zitterpartie, ob sie bis Samstag fit werden. Fix fehlen wird Patrick Schmol, der in Kronberg ausgeschlossen wurde: „Er wird uns extrem fehlen.“

Kaum Interesse an Herbstmeistertitel

Der Gewinner hat beste Chancen auf den Herbstmeistertitel, der hat aber für Haubner keine Relevanz: „Der Titel ist mir egal, aber den damit verbundenen Punktevorsprung auf die anderen Teams würde ich gerne nehmen.“ Er erinnert aber daran, dass auch Auersthal und Poysdorf vorne mitmischen und weiß, dass Eckartsau noch gegen beide spielen wird: „Unser Vorteil ist, dass nicht alle drei Vereine alles gewinnen können.“

Für Pellinger ist der Herbstmeistertitel ebenso unwichtig: „Es ist, wie wenn man zur Halbzeit 2:0 führt, aber noch 2:3 verliert. Wir wollen natürlich viel lieber am Ende vorne stehen. Aber alle anderen ja auch.“