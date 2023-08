Pellinger brennte auf Debüt bei Herzensverein

Es kommt zusammen, was zusammengehört. Manfred Pellinger geht als Trainer seines Heimatvereins SCG Eckartsau in die Saison. Erst im Herbst 2022 beendete er seine Trainertätigkeit beim SC Orth aus privaten Gründen und gönnte sich eine fußballerische Auszeit. Nun ist er zurück im Fußballgeschäft und muss zum Saisonauftakt mit Eckartsau ausgerechnet nach Zistersdorf - dort absolvierte er nämlich sein letzten Spiel als Orth-Coach.

Die Auszeit war aus beruflicher Sicht nötig, wegen einer neuen Position wäre der Fokus auf den Sport nicht möglich gewesen. Es pendelte sich aber alles ein und so traf es sich gut, dass Eckartsau einen Trainer suchte. „Lange habe ich nicht nachdenken müssen, als das Angebot gekommen ist“, lacht er. „Mein Herz hängt ja am Verein.“ Er war auch während seiner Auszeit häufig am Platz, auch, weil Bruder Mathias dort Kapitän ist.

Pellinger ist davon überzeugt, dass man mit dem Kader aus routinierten und jungen Spielern für eine Spitzenposition gut ist. Aber zuerst gilt es, erfolgreich in die Saison zu starten. Gutes Omen: Als Orth-Trainer siegte er 1:0 in Zistersdorf. „Das würde ich sofort wieder nehmen“, lacht er.