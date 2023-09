Wiedersehensfreude beim Derby

„Das wird ein ganz besonderes Spiel, nicht nur, weil es ein Derby ist, bei dem der Rasen brennen wird“, blickt Eckartsau-Trainer Manfred Pellinger schon voller Vorfreude auf kommenden Samstag, wenn es daheim gegen Orth geht. Nur wenige Kilometer trennt die beiden Gemeinden, für den Eckart- sauer Pellinger war die Distanz aber noch kürzer.

Im Frühjahr 2020 übernahm der ehemalige Stürmer das Traineramt in Orth, wofür er heute noch immer dankbar ist: „Ich habe dem SC Orth viel zu verdanken, denn sie haben mir die Chance gegeben, zum ersten Mal eine Kampfmannschaft zu trainieren, und es war eine ex-trem geile Zeit.“ Vorher war er Co-Trainer in Leopoldsdorf. Freiwillig legte Pellinger im Herbst 2022 sein Amt nieder, eine berufliche Veränderung machte das nötig. Im Sommer übernahm er dann seinen Heimatverein Eckartsau. Nun kommt es zum Wiedersehen. „Aber wie heißt es so schön: Während der 90 Minuten sind Freundschaften egal, doch danach trinken wir alle zusammen ein Bier.“

Früher Gegner im Garten, jetzt im Derby

Ein besonderes Spiel wird es auch für die Kniezanrek-Brüder: Alex hütet seit Sommer das Tor der Eckartsauer, Manuel organisiert schon seit 2022 die Orth-Abwehr. Manuel Kniezanrek, der um fünf Jahre ältere Bruder, kann das Familientreffen kaum erwarten: „Das macht ein eh schon spannendes Spiel natürlich noch spezieller.“ Als Gegner standen sie sich noch nie gegenüber, verrät er, „nur als Kinder im Garten (lacht)“. Die Rolle des Außenseiters würde man gerne annehmen, sagt er, dennoch ist er davon überzeugt, dass man auch in Eckartsau gewinnen kann.

Seit seinem Wechsel nach Eckartsau fiebert Bruder Alex auf das Duell mit seinem Bruder entgegen: „Es ist eh Zeit geworden, dass wir endlich einmal gegeneinander spielen, jetzt ist es endlich soweit.“ Er kehrte im Sommer nach einer Pause von eineinhalb Jahren zum Fußball zurück, die fußballfreie Zeit hätte er genossen, noch größer war aber die Sehnsucht, wieder am Platz zu stehen. „Es macht wieder total viel Spaß und Eckartsau ist der ideale Verein, weil alle leiwand sind“, schwärmt er.

Am vergangenen Wochenende waren beide Kniezanreks, die auch beide bei der Wiener Berufsfeuerwehr tätig sind, nicht im Einsatz. Beim Abwehrspieler verhinderte ein Urlaub einen Einsatz in Poysdorf, der Schlussmann hatte Dienst beim Feuerwehrfest. Für ihn hielt Oldie Markus Endress den Kasten in Spannberg sauber.

Auch der Orth-„Seki“ freut sich auf den Ex-Trainer

Der 47-jährige Endress beendete 2017 seine Karriere, half aber immer wieder aus; sein letzter Einsatz in der Kampfmannschaft datiert allerdings vom 19. September 2020, ist also fast genau drei Jahre her. Für Pellinger ist es eine Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen: „Ich kenne ihn ja schon sehr lange und es gibt wenige Leute, die so ehrgeizig sind wie er. Ihn kann ich immer ins Tor stellen, da muss ich mir keine Sorgen machen.“ Ein besonders Spiel wird es auch für Orth-Sektionsleiter Alexander Windisch, zählt Pellinger doch zum Kreis seiner guten Freunde. „Egal, wie das Spiel ausgeht, danach stoßen wir drauf an“, lacht er.