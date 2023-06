Vizemeistertitel macht Lust auf mehr

Der Jubel bei Eckartsau ist riesengroß, denn nach dem 1:0-Sieg in Hausbrunn stand der Vizemeistertitel fest. Dies wurde durch eine überragende Rückrunde ermöglicht, in der man 33 Punkte holte. „Das hätte uns vor der Saison wohl keiner zugetraut“, war Kapitän Mathias Pellinger stolz.

Noch vor dem Sieg in Hausbrunn fertigte Eckartsau am vergangenen Dienstag Spannberg daheim im Nachtragsspiel mit 6:1 ab. Es gab dabei wieder einen Hattrick-Schützen, der aber diesmal nicht Christoph Tröstler hieß: Linksverteidiger Simon Egger steuerte gleich drei Tore bei. Pellinger, der den dritten Treffer auflegte, wunderte sich: „Ich habe ihn gefragt, wieso er so jubelt, obwohl er weiß, dass er jetzt eine Kiste Bier zahlen muss (lacht).“

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen auf Hochtouren, verrät Sektionsleiter Bernhard Steiner. Mit Manfred Pellinger, dem älteren Bruder des Kapitäns, wurde der neue Trainer bereits verkündet, mit ihm wird am Kader gearbeitet. Manfred Pellinger ist schon bei vielen Trainings und war bei fast allen Spielen dabei. „Und auch beim Siegerbier danach in der Kabine“, lachte Steiner.

Kein Zorn auf Ex-Trainer Markus Geissler

„Neu“ sind Philipp Poitschek und Mathias Klement, die aus Orth nach Eckartsau zurückkommen, beide sind mit den Pellinger-Brüdern bestens befreundet. Dass Ex-Trainer Markus Geissler mit Ralf Weber, Julian Nevrivy und Hugo Pull drei Eckartsauer zu seinem Verein Zurndorf holt, ist für Kapitän Pellinger okay: „Wir sind ihm gar nicht böse.“ Er hatte vor, ein Spiel seines Ex-Trainers zu besuchen, dies ging sich zeitlich nicht aus, nun hätte er aber „einpaar mehr Gründe für einen Besuch.“ Weg ist auch Michal Skarupa, der aber vielleicht zurückkehren wird. Er arbeitet in der Gastronomie und ist derzeit in Italien beschäftigt, danach geht er nach Norwegen.

Wegen der Neuzugänge und der starken Rückrunde brennt Eckartsau auf die neue Saison, Mathias Pellinger bringt es auf den Punkt: „Wir sind schon geil drauf.“ Steiner hofft, dass der Schwung mitgenommen werden kann, dann sei es möglich, ganz vorne mitzuspielen. Wobei, viel weiter vorne als diesmal ist ja gar nicht möglich.