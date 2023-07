Ein großes Fest zum Fünfziger

Zum 50. Geburtstag veranstaltete die Schiedsrichtergruppe Nord ein großes Fest mit zahlreichen Ehrengästen. Bei der Feier am 25. Juni am Sportplatz des SC Kreuttal in Unterolberndorf führte Gruppenleiter Gerald Seizer durchs Programm und unterhielt die Besucher mit Zahlen, Fakten und Anekdoten. Johann Gartner, der NÖFV- und Interims-ÖFB-Präsident war ebenfalls vor Ort und hielt eine Ansprache. „Das ist schon super, wenn sich der Gartner die Zeit nimmt, 50 Jahre sind doch etwas Besonderes“, freute sich Seizer.

Ansonsten hielten auch Hauptgruppenobmann Günther Breiner und der ehemalige Schiri-Gruppenleiter Alfred Czech eine Festrede, auch NÖFV-Vizepräsident Robert Ruzak und die Schiedsrichter-Gruppenleiter Erwin Hauser (Nordwest), Matthias Lenz (Wachau), Martin Palgetshofer (St. Pölten) und Arif Ünlü (Wienerwald) waren neben vielen Besuchern vor Ort. Geehrt wurden zudem Günther Thurner und Gerald Seiter für 20 bzw. 30 Jahre Mitgliedschaft in der Schiedsrichtergruppe Nord sowie Georg und Ingrid Brunner für ihre besonderen Verdienste.