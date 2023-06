Ein Fußballfest in Blau-Gelb

Es war ein Spiel, das die Beteiligten wohl nicht so schnell vergessen werden. Zum 60. Geburtstag des SK Spannberg kamen die Profis des ältesten Fußballverein Österreichs ins Weinviertel und sorgten für ein Fest beim blau-gelben Duell. Die Heimischen weihten an diesem Tag die neue Jubiläumsdress ein, bei den Gästen war neben einigenEx-Bundesliga-Spielern auch der Sportliche Leiter Andreas Ivanschitz mitgereist, der an diesem Tag noch ein beliebtes Fotomotiv werden sollte.

Ansonsten besinnte sich auch der SKS beim großen Event auf seine Vergangenheit: Herbert Lachinger, der Sektionsleiter bei der Gründung 1963 wurde mit den beiden letzten lebenden Kampfmannschaftsspieler der ersten Saison, Kurt Scharmitzer und Helmut Müller, von Bürgermeister Herbert Stipanitz und Obmann Wilfried Wiesinger geehrt, den Ehrenanstoß machte Franz Würrer, der ab 1965 jahrelang in der Reserve kickte.

Herbert Lachinger, der erste Sektionsleiter, wurde gemeinsam mit den letzten lebenden Kampfmannschaftsspielern aus der ersten Mannschaft, Kurt Scharmitzer und Helmut Müller, geehrt. Foto: Lara Konecny

Samuel Deubner erzielte das zwischenzeitliche 1:1

Das Match selbst verlief erwartungsgemäß auf schiefer Ebene, bis zur Pause verteidigte der SKS aber wacker und durch Samuel Deubner gelang sogar der zwischenzeitliche Ausgleich. Zur Pause stand es dann 1:3, was Vienna-Coach Alexander Zellhofer dennoch zu etwas lauteren Worten in der Kabine verleitete. Ein kleiner Achtungserfolg für das Team von Mario Kosik - ebenso wie das 'Gurkerl' von Stefan Wiesinger gegen Ex-Rapidler Nicholas Wunsch. In Hälfte zwei machte sich der Klassenunterschied dann aber auch am Ergebnis bemerkbar, die Vienna-Profis siegten am Ende klar mit 12:1.

Das trübte aber nicht die Feierlichkeiten nach dem Spiel, die auch die Verabschiedung von Mark Zillinger und Rainer Setik, die beide ihre Spielerkarrieren in der Kampfmannschaft beendeten, beinhaltete. Für die Routiniers standen die Mitspieler Spalier, auch einen Geschenkskorb und mehrere Bengalos gab es zu Ehren der langjährigen SKS-Kicker. Anschließend wurde noch bis in die Morgenstunden am Platz gefeiert, am Sonntag rundete das Frühschoppen mit der traditionellen Bausteinverlosung die 60 Jahre-Feier des SK Spannberg ab.