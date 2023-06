Vienna und Rapid als Testspielgegner

Am kommenden Wochenende herrscht beim SK Spannberg Feierstimmung, zum 60-jährigen Bestehen des Vereins wird einiges geboten. Das Highlight ist aber sicherlich das Freundschaftsspiel gegen die First Vienna aus der zweiten Liga, das am Freitag um 18.30 Uhr stattfindet. Möglich machte das Spiel die Tatsache, dass es sich beim Vienna-Geschäftsführer Thomas Loy um einen gebürtigen Spannberger handelt. „Er ist ein Freund von einigen Leuten in unserem Vorstand und so haben wir es dann geschafft, dass die Vienna zu uns kommt“, erzählt Spannberg-Obmann Wilfried Wiesinger erfreut: „Und wir sind ja in den Vereinsfarben vereint (lacht).“

Heiß auf die Vienna: Kassier Reinhard Pribitzer, Rainer Setik, Samuel Deubner, Obmann Wilfried Wiesinger, Trainer Mario Kosik, Roland Münzker und Mark Zillinger (v.l.). Setik, Deubner und Zillinger werden im Rahmen des Spiels verabschiedet. Foto: SK Spannberg

Auch Coach Mario Kosik freut sich auf das Kräftemessen, befürchtet aber ein klares Ergebnis für die Wiener: „Ich bin Realist und weiß, wie schlimm es vom Ergebnis her werden kann. Aber es ist natürlich eine super Erfahrung für die Mannschaft. Und auch der Spaß ist natürlich wichtig.“ Im Rahmen des Spiels werden auch Mark Zillinger und Rainer Setik verabschiedet, sie beenden ihre Karrieren. Tickets: tinyurl.com/sksvienna, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Am Sonntag geht es ab 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, dem Frühschoppen und der Bausteinverlosung weiter.

Der „Fußballgott“ kommt nach Poysdorf

Der SC Poysdorf feiert das 75. Vereinsjubiläum am kommenden Freitag mit vielen ehemaligen Bundesligastars. Um 18.30 Uhr gastieren nämlich die „Rapid Legenden“ in Poysdorf.

SCP-Sektionsleiter Dominik Leisser freut sich, dass zahlreiche ehemalige Rapid-Spieler ihr Kommen zugesagt haben: Jimmy Hoffer, Rene Wagner, Stefan Kulovits, Martin Hiden, Michael Hatz, Jürgen Patocka und viele weitere sind beim Freundschaftsspiel dabei. Aber auf einen Spieler freut sich Leisser am meisten: „Auch Fußballgott Steffen Hofmann wird fix zu uns nach Poysdorf kommen.“

Dass man es schaffte, den Rekordmeister zu holen, geht auf die Initiative des Obmanns zurück, berichtet der Funktionär. Und nachdem vor fünf Jahren die Wiener Austria in Poysdorf spielt, war es Zeit für Rapid, so Leisser. 2018 siegten die violetten Profis mit 8:0.

Für Leisser wird das Spiel etwas ganz Besonderes, zählt er sich doch zu den eingefleischten Rapid-Fans. Er ist sich aber sicher, dass auch die Poysdorfer Austrianer wie Lukas Nestler oder Roman Strobl auf die Partie brennen: „Es wird sicher ein Fest für alle.“ Tickets gibt's im Tigers Café oder direkt vor Ort.