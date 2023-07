Zillinger hört auf: „Ich habe genug Tore geschossen“

Er war ein echter Torgarant in der Region: Der Loidesthaler Mark Zillinger stürmte für Zistersdorf, Hohenau, Neusiedl und zuletzt für Spannberg. Dazwischen war er in Kronberg. Aber im Freundschaftsspiel der Spannberger gegen die Vienna am 23. Juni hatte der 36-Jährige seinen letzten Auftritt.

NÖN: Nach dem Spiel gegen die Vienna war auch Ihre aktive Spielerkarriere vorbei. Wie war das Spiel rückblickend?Zillinger: Es war ein super Abschluss gegen so einen Topgegner und eine super Verabschiedung durch den Verein. Meine Entscheidung werde ich sicher nicht bereuen, ich bin 36, ich bin 31 Jahre lang am Platz herumgelaufen, irgendwann ist es vorbei. Und ich habe in meiner Karriere eh genug Tore geschossen (lacht).

Wie haben Sie vor, die gewonnene Zeit zu verbringen?Zillinger: Ich werde sicher mehr Tennis spielen, darauf freue ich mich schon sehr. Und darauf, dass ich nicht mehr auf die Uhr schauen muss, damit ich nicht zu spät zum Training komme.

Zeit für ein Fazit: Wie sieht Ihre Bilanz der Karriere aus?Zillinger: Ich habe sehr viel erlebt. Mit 16 Jahren hab ich in der zweiten Landesliga gespielt, nach dem Bundesheer bin ich zum ersten Mal nach Spannberg gegangen, wo ich mich immer wohlgefüht habe. Auch Neusiedl war eine sehr schöne Zeit, vor allem die gemeinsame Zeit mit dem Ohler Maxi. Den gemeinsamen Meistertitel werde ich nie vergessen. Es waren schon einige Highlights dabei.

Aber ganz aufhören können Sie ja nicht, oder?Zillinger: Stimmt, von 100 auf Null geht nicht, deshalb kann ich mir vorstellen, hin und wieder in der Spannberger Reserve zu spielen. Aber alles ohne Stress, ohne Verpflichtungen.

Sie bleiben dem SK Spannberg also verbunden?Zillinger: Auf alle Fälle. Auch auf die neue Saison freue ich mich schon sehr und gehe davon aus, dass Spannberg wieder vorne mitspielen kann, der Kader ist sehr gut und dass Samuel Deubner bleibt, ist ein großer Vorteil. Ich bin also vom Spannberger Fußballer zum Spannberger Fan geworden.