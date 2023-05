Statt Punkte gab es Frust

Spannberg - Großebersdorf 4:0. Im Vorfeld wusste Großebersdorf-Trainer Peter Klofac genau, wie schwer die Auswärtsspiele am Freitagabend in Spannberg sind. Dennoch hoffte er auf Punktezuwachs, was im engen Abstiegskampf enorm wichtig wäre. Aber am Ende war die Enttäuschung groß, mit einem 0:4 im Gepäck musste man die Heimreise antreten. „Ich will nichts mehr sagen, ich brauche jetzt Abstand“, war Klofac unmittelbar nach Abpfiff bedient und fuhr nach Hause.

Vor 150 Zuschauern gingen die Heimischen nach sieben Minuten in Führung, Jakub Kuchta traf nach einem ruhenden Ball völlig unbedrängt per Kopf. „Danach haben wir das Spiel aber aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Spannberg-Trainer Mario Kosik, auch der Gegner sei zu guten Chance gekommen. Aber auch seine Mannschaft vergab vor der Pause gute Einschussmöglichkeiten, allein Samuel Deubner drei.

Schönstes Tor war Schlusspunkt

Der Spielverlauf war für Spannberg ideal, denn nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelang das 2:0, Christian Thüringer stand nach einem Eckball an der ersten Stange ideal. Das Tor zeigte Wirkung, Großebersdorf hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen und kassierte noch zwei Gegentreffer: Nach genau einer Stunde schnürte Kuchta den Doppelpack und stellte auf 3:0: Nach einem Ball von der Seite gewann er den Pressball und stand völlig frei vor dem Tor. Zehn Minuten später kam auch Deubner zu seinem Tor und es war das sehenswerteste: Nach einem Konter knallte er die Kugel aus 16 Metern unhaltbar ins lange Kreuzeck. Lob gab es von seinem Coach: „Das hat er wirklich ganz schön gemacht.“

Kosik sah einen verdienten Sieg seiner Mannschaft, aber sah auch einige vergebene Chancen im zweiten Durchgang: „Das war teilweise fahrlässig.“ Er erinnerte aber auch, dass der Gegner wegen des Doppelspieltags am letzten Wochenende Nachteile hatte. Im Abstiegskampf geht es für die Kofac-Elf in der nächsten Runde daheim gegen Hausbrunn.

Statistik:

Spannberg - Großebersdorf 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Kuchta, 2:0 (49.) Thüringer, 3:0 (60.) Kuchta, 4:0 (70.) Deubner

Karten: Wiesinger (71., Gelbe Karte Foul)Zehetbauer (68., Gelbe Karte Foul), Bierbaum (65., Gelbe Karte Foul)

Spannberg: Thüringer, Holzer, Deutsch (87. Vock), Kuchta, Stanic (68. Starnberger), Deubner (77. Zillinger), Mayr, Pribitzer (77. Deltl), Ryzek, Somos, Wiesinger (87. Binder)

Großebersdorf: Bierbaum, Breithut, Erdem, Kraml, Lang, Zehetbauer, Fritsch, Posekany, Wimmer (38. Kafka), Stöckl, Kopriva

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Roman Rafenstein