Spannberg siegte ohne Mühe

Spannberg - Kreuttal 3:1. Kreuttal fuhr mit der Hoffnung nach Spannberg, die Serie nach vier Pleiten in Serie zu beenden. Doch von Anfang an dominierten die Heimischen die Partie und hatten nach wenigen Minuten die Topchance aufs 1:0: Jakub Kuchta schloss aber zu überhastet ab. Cooler blieb Samuel Deubner nach einer Viertelstunde, er stand nach einem Eckball völlig frei und versenkte den Ball mit einem schönen Volleyschuss im Kasten.

Der Kapitän stellte auf 2:0

Spannberg ließ Kreuttal nicht ins Spiel kommen und verdoppelte die Führung in der 22. Minute: Filip Stanic steckte die Kugel auf Kapitän Lukas Mayr durch, der den Tormann keine Chance ließ und auf 2:0 stellte. SCK-Trainer Adolf Meyer sah dabei einen groben Abspielfehler seiner Spieler.

Nach der Pause hatten die Gäste zweimal Glück, weil Stanic und Deubner den Ball an das Aluminium setzten. Dann versuchte die Meyer-Elf selber mehr nach vorne zu spielen, der letzte Pass kam aber nicht an. In der 78. Minute war die Partie entschieden, Spannberg erhöhte auf 3:0, wieder nach einem Eckball, wieder war Deubner erfolgreich. In der Nachspielzeit schaffte Kreuttal Ergebniskosmetik, hatte aber Glück, weil zunächst der Pipal-Schuss geblockt wurde und Tobias Gaunersdorfer den Nachschuss verwertete.

Spannberger Duo fehlt gegen Leader

Spannberg-Trainer Mario Kosik war mehr als zufrieden mit seiner Mannschaft: „Der Sieg war hochverdient, das sehr souverän, Kreuttal wurde nie richtig gefährlich.“ Man hätte dem Gegner die Negativserie und das Nachtragspiel angemerkt. Aber der Sieg hatte einen Wermutstropfen. so Kosik: Norbert Deutsch und Jakub Kuchta sahen jeweils ihre fünfte Gelbe Karte und sind damit im Spiel bei Tabellenführer Marchegg gesperrt. Meyer musste Pipal und Phillip Wihro einsetzen, obwohl sie krank waren und deshalb nicht in Topform waren. Auch deshalb gab es die fünfte Schlappe in Folge.

Statistik:

Spannberg - Kreuttal 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15.) Deubner, 2:0 (22.) Mayr, 3:0 (78.) Deubner, 3:1 (90+1.) Gaunersdorfer

Karten: Thüringer (50., Gelbe Karte Unsportl.), Deutsch (33., Gelbe Karte Foul), Kuchta (82., Gelbe Karte Unsportl.)Miller (50., Gelbe Karte Unsportl.), Wihro (10., Gelbe Karte Foul)

Spannberg: Stanic (82. Zillinger), Deubner, Kuchta, Ryzek, Wiesinger, Somos, Starnberger, Deutsch (65. Holzer), Pribitzer (86. Deltl), Thüringer, Mayr

Kreuttal: Mondl Manuel, Ivanitsch, Wihro, Miller, Tuchny (57. Kropitz), Pipal, Janak, Kropitz Joris (71. Gaunersdorfer), Haas, Haydn (83. Göttinger), Mondl Mathias

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Marius-Aurelian Baston-Ciobanu