Abbruch, weil sauer auf Schiedsrichter

Spannberg - Stripfing II abgebrochen. „Ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen“ - diese Fußballweisheit traf auf das Spiel Spannberg gegen Stripfing II gar nicht zu. Zum einen standen keine Deutschen auf dem Feld, zum anderen endete das Spiel bereits nach 65 Minuten. Die Spannberger traten geschlossen ab, weil sie sich von Referee Batuhan Bayrakli ungerecht behandelt fühlten.

Das Match begann für die Heimischen äußerst unglücklich, nach einem schlimmen Fehlpass von Robin Deltl kam Armando Iseini an den Ball und brachte sein Team in Führung. „Danach waren wir ganz klar besser, haben aber viele Chancen vergeben und haben drei klare Elfer nicht bekommen“, nahm Kosiks Unzufriedenheit seinen Lauf.

Stripfinger Spieler beim 2:1 „zwei Meter im Abseits“

Auch nach Seitenwechsel kam Spannberg zu guten Einschussmöglichkeiten, ehe nach einer Stunde der überfällige Ausgleich fiel: Samuel Deubner traf in seinem letzten Ligaspiel für Spannberg zum 1:1. Beim Jubel will der Schiedsrichter aber eine obszöne Geste gesehen haben, weshalb er dem Flügelspieler die zweite Gelbe Karte zeigte. Doch zwei Minuten danach ging Stripfing wieder in Führung durch Alperen Güran, der Treffer sorgte bei Spannberg für völliges Unverständnis. Kosik klärt auf: „Der Stripfinger ist mindestens zwei Meter im Abseits gestanden, außerdem war es Handspiel, das Tor hätte niemals zählen dürfen.“

Die Stimmung wurde immer hitziger und der Schiedsrichter sorgte dann dafür, dass die Spannberger das Spielfeld verließen: Zunächst sah Christian Tühringer nach einem laut Kosik „gewonnen Pressball“ die Ampelkarte, danach musste Tormann Richard Ryzek wegen Beleidigung mit Rot runter: „Obwohl er kein Wort Deutsch spricht“, musste der Spannberg-Trainer lachen. Spannberg verlor in sechs Minuten drei Spieler.

Bocek: „Schiedsrichter hat Fehler auf beiden Seiten gemacht“

Gäste-Trainer Reinhard Bocek konnte oder wollte die Schiedsrichter-Leistung nicht kommentierte, meinte aber, dass er das Spiel nicht wesentlich beeinflusst hätte: „Denn Fehler hat er auf beiden Seiten gemacht.“ Die Partie wird nun wahrscheinlich 0:3 strafverifiziert oder als 2:1 für Stripfing II gewertet. Bocek ist ehrlich: „Verdient ist unser Sieg aber nicht.“ Aber ein Faktor für die drei Punkte war Günter Ehritz, der 1993er-Jahrgagng ist eigebtlich Feldspieler und half zwischen den Pfosten aus: „The Wall hat sensationell gespielt.“

SK SPANNBERG – SV STRIPFING II Abbruch nach 65 Minuten bei 1:2.Torfolge: 0:1 (10.) Iseini, 1:1 (60.) Deubner, 1:2 (62.) Güran.- Rote Karte: Ryzek (Beleidigung), Gelb-Rote Karte: Deubner (Unsportlichkeit), Thüringer (Foul).- Spannberg: Ryzek; Deltl, Thüringer, Mayr; Pribitzer, Stefan Wiesinger, Stanic, Starnberger; Zillinger, Deubner, Dollinger.- Stripfing II: Ehritz; Lukasik, Zwickl, Mesimevic, Binder; Özcan, Fattoum, Iseini; Aichinger, Güran, Schweng.- Spannberg, 100 Zuschauer, SR Bayrakli.