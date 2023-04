Wichtig im Abstiegskampf

Werbung

Spannberg - Zistersdorf 1:1. In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich die Teams, allerdings kam es zu einem ganz großen Aufreger. Zisterdorf-Abwehrspieler Philipp Stetzl kam im Strafraum mit der Hand an den Ball, der Elferpfiff blieb aber aus. Spannberg-Trainer Mario Kosik ärgerte sich: „Das war eine ganz klare Sache, das haben alle so gesehen, nur der Schiedsrichter nicht.“ Danach waren die Gäste etwas griffiger, konnten aber kein Kapital daraus schlagen.

Nach der Pause fand Spannberg die Topchance aufs 1:0 vor, aber der Kopfball von Christian Thüringer landete nur an der Latte. In der 67. Minuten fiel das Tor auf der anderen Seite, Zistersdorf spielte einen Freistoß kurz ab und Bastian Schubtschik versenkte den Ball. Aber lange hielt die Freude nicht, nur eine Minute später zirkelte Filip Stanic einen Eckball direkt ins Tor. Der Ball sprang im Strafraum auf und fand dadurch etwas glücklich den Weg ins Tor.

Zistersdorf hatte danach die Doppelchance auf die neuerliche Führung, Kosik lobte dabei seinen Schlussmann: „Ryzek war da sensationell.“ Für die Heimischen beförderte danach zwar Samuel Deubner den Ball über die Linie, er nahm sich den Ball mit der Schulter mit, für den Referee war es aber Handspiel, also kein Tor. Kurz vor Ende musste Stetzl mit der Ampelkarte nach einem Foul vom Feld.

„Die Leistung war deutlich besser als letzte Woche gegen Kronberg, aber das Unentschieden ist gerecht“, bilanzierte der Spannberg-Coach. Ein Sonderlob gab es für Julian Somos, der zum ersten Mal in der Innenverteidigung spielte und dies laut Kosik „sehr, sehr gut“ machte. Das Kompliment durfte er zusammen mit seinem Geburtstag feiern, am Samstag wurde er 23.

Statistik:

Spannberg - Zistersdorf 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (67.) Schubtschik, 1:1 (68.) Stanic

Karten: Wiesinger (89., Gelbe Karte Foul), Starnberger (92., Gelbe Karte Foul), Deutsch (54., Gelbe Karte sonst.), Pribitzer (81., Gelbe Karte Foul), Mayr (50., Gelbe Karte Foul), Thüringer (95., Gelbe Karte sonst.)Kaufmann (95., Gelbe Karte Foul), Stetzl (77., Gelbe Karte Foul), Stetzl (87., Gelb/Rote Karte Foul), Krivanek (54., Gelbe Karte sonst.)

Spannberg: Wiesinger, Stanic, Somos, Deutsch, Mayr, Thüringer, Zillinger (HZ. Deubner), Kuchta, Ryzek, Starnberger, Pribitzer

Zistersdorf: Fuxa, Nussböck, Klimes, Hörwein, Gstaltner, Gajdos, Kaufmann, Schubtschik (80. Kautz), Stetzl, Nemecek, Krivanek

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan