Die Chancen waren da

Poysdorf kam gut in die Partie und fand drei gute Chancen vor. Die beste hatte Florian Schön, der eine Hereingabe an der zweiten Stange nicht am Tormann vorbeibrachte. Schön hatte noch eine zweite Chance, auch Patrick Busch wurde einmal gefährlich. Dann wurden die Gäste immer besser und konnten das Spiel offen gestalten.

Paul Urmann mit dem Matchball

Nach der Pause hatte Orth die Großchance aufs 1:0, den Schuss von Martin Schwinghammer konnte Tormann Marek Gladis aber abwehren. Während Poysdorf im zweiten Durchgang nur zur Halbchancen kam, hätte die Mannschaft von Rudi Nowak die Partie entscheiden können. Den Matchball hatte Paul Urmann, der kurz vor Schluss auf den Tormann zulief, aber nicht Mitspieler Schwinghammer sah und die Chance vergab. In der 90. Minute musste Poysdorfs Patrik Sustr mit Gelb-Rot vom Feld, er musste einen Konter mit einem taktischen Foul unterbinden.

SCP-Spielertrainer Thomas Eigner sah ein gerechtes Ergebnis: "Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt, deshalb müssen wir das 0:0 nehmen." Nowak, der am Tag des Spiels seinen 59. Geburtstag feierte, trauerte den Chancen nach: "Da war noch mehr drin als der eine Punkt, wir waren nach der Pause die bessere Mannschaft." Direkt nach dem Spiel ging es für die Orther Mannschaft zur Einstands-Feier.

Poysdorf - Orth 0:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Poysdorf, 75 Zuseher, SR Mario Strobl

Poysdorf: M. Gladis, R. Schodl, C. Pavlis, P. Busch, F. Schön, M. Urban, M. Thiem, M. Schweinberger, P. Sustr, L. Nestler, D. Leisser; G. Gergelyi, N. Remes, J. Bernscherer, P. Scherbl, M. Horvath, T. Eigner

Trainer: Thomas Eigner

Orth: D. Goga - M. Schüller, C. Sebesta, P. Urmann, O. Pöltner (84. K. Serttas), L. Jank, C. Müller (60. G. Flora), M. Schwinghammer, S. Damböck, M. Klement (70. B. Forster), M. Kniezanrek; J. Forstner, E. Zizlavsky, P. Poitschek

Trainer: Rudolf Nowak

Karten:

Gelb: Patrik Sustr (60., Foul), Florian Schön (66., Unsportl.), Lukas Nestler (72., Foul) bzw. Christian Sebesta (4., Foul), Rudolf Nowak (73., Kritik), Sebastian Damböck (87., Unsportl.)

Gelb-Rot: Patrik Sustr (90., Foul) bzw. keine