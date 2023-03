Fortuna war Pirawarth-Fan

Für Bad Pirawarth verliefen die ersten 45 Minuten äußerst glücklich, Kreuttal haderte hingegen mit dem Fußballgott. Schon nach vier Minuten hatten die Gäste zweimal die Führung am Fuß: Alexander Pipal stürmte auf das Tor zu, Keeper Stefan Marhofer konnte seinen Schuss aber mit dem Fuß zur Stange abwehren, den Nachschuss zimmerte James Miller an die Latte.

Verletzter Tuchny nach zwölf Minuten raus

Völlig überraschend gingen die Bad Pirawarther nach zwölf Minuten in Führung, dabei profitierten sie von der Verletzung von Kreuttal-Defensivmann Daniel Tuchny. Der Kreuttaler konnte sich gegen Sandro Krizso nicht durchsetzen und den Torschuss ins kurze Kreuzeck nicht verhindern. SCK-Trainer Adolf Meyer ist selbstkritisch: „Es war mein Fehler, dass Tuchny schon wieder gespielt hat, er war leider nicht fit.“ Gleich nach dem Tor nahm er ihn vom Feld.

Glück mit dem Aluminium hatten die Gastgeber kurz danach schon wieder: Nach einer Viertelstunde nahm sich Martin Gadinger ein Herz und probierte den Kunststoß aus knapp 30 Metern, der Ball klatschte aber im hohen Bogen auf die Querlatte. „In dieser Phase hat uns Göttin Fortuna geküsst“, war SVP-Coach Mario Dolejschek ehrlich.

Philipp Wihro: Zwischen Freud und Leid

Den verdienten Ausgleich besorgte der überragende Phillip Wihro nach 26 Minuten: Sein Freistoß von der linken Seite ging an Freund und Feind vorbei und landete im Netz. Zehn Minuten später legte aber die Dolejschek-Elf den zweiten Treffer nach und hatte wieder Glück, dass Wihro den Schuss von Jakub Svizela aus spitzem Winkel ins Tor abfälschte.

Meyer verstand die Fußballwelt nicht mehr: „Wir hätten locker führen müssen, liegen aber zur Pause 1:2 hinten, das ist hart.“ Dolejschek fand offenbar die passenden Worte in der Kabine, denn seine Spieler kamen klar verbessert aufs Spielfeld. Das wurde durch das 3:1 von Svizela in der 56. Minute belohnt, er traf nach Querpass von Nikola Ilic. Einen Ballverlust von Florian Haydn nützte Krizso in der 79. Minute zu seinem zweiten Treffer. Den Schlusspunkt setzte Dominik Krhut mit dem 5:1: Nach einem kurz abgespielten Freistoß kam er an den Ball, ließ den Gegenspieler mit einem Haken aussteigen und schloss erfolgreich ab.

"Nach der Pause haben wir sehr gut gespielt“

„Da war eindeutig mehr drin“, fasste der Kreuttal-Trainer zusammen. Dolejschek, der unter Meyer in Gerasdorf spielte, sah das auch so: „Wenn man nur die erste Halbzeit hernimmt, war es ein glücklicher Sieg, aber nach der Pause haben wir dann sehr gut gespielt.“

Bad Pirawarth - Kreuttal 5:1 (2:1)

Samstag, 25. März 2023, Bad Pirawarth, 140 Zuseher, SR Abdul Bayrakdar

Tore:

1:0 Sandro Krizso (12.)

1:1 Phillip Wihro (26., Freistoß)

2:1 Jakub Svizela (36.)

3:1 Jakub Svizela (56.)

4:1 Sandro Krizso (79.)

5:1 Dominik Krhut (82.)

Bad Pirawarth: S. Marhofer, A. Krems, M. Sezen, D. Hübler (83. D. Dollinger), N. Ilic, M. Lang (32. D. Hickl), M. Kletzer, M. Schmerold (66. M. Wachter), J. Svizela, S. Krizso, D. Krhut; P. Graf

Trainer: Mario Dolejschek

Kreuttal: K. Janak - M. Mondl (76. F. Reisinger) - A. Haas - D. Tuchny (12. Z. Sahin) - T. Gaunersdorfer (63. J. Kropitz) - A. Pipal - P. Wihro, F. Ivanitsch (76. F. Haydn) - M. Gadinger, J. Miller - M. Mondl; C. Hösch, D. Göttinger

Trainer: Adolf Meyer

Karten:

Gelb: Manuel Kletzer (20., Kritik) bzw. Florian Ivanitsch (40., Foul), Mathias Mondl (81., Foul)