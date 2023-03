Sabitzer-Kopie als Dosenöffner

Obwohl man mit zwei Niederlagen in die Rückrunde startete, begann Kronberg beim Spiel gegen Stripfing II stark und hatte eine Topchance auf die Führung. SVS-Trainer Reinhard Bocak konnte aber durchatmen: "Da hatten wir das Glück des Tüchtigen." Im weiteren Verlauf war es ein offener Schlagabtausch mit leichtem Übergewicht der Gäste. Coach Georg Lubas ärgerte sich, dass bei den vielen Angriffen der letzte Pass nie ideal kam.

Ojukwu-Kracher und Tormann-Assist

Nach der Pause sorgte Emmanuel Ojukwu für Aufsehen: Der Stripfinger Defensivspieler hämmerte einen Freistoß in der 57. Minuten unhaltbar in den Kasten. Bocek erinnerte sich ans Spiel der Nationalmannschaft: "Das war genau das gleiche Tor wie das vom Sabitzer gestern gegen Aserbaidschan." Lubas wusste, dass das der Dosenöffner für den Gegner war, der dann klar besser auftrat. In der 61. Minute spielte Stripfing einen schnellen Konter, den der eingewechselte Alperen Güran erfolgreich abschloss.

Die Bocek-Elf hatte dann leichtes Spiel und erhöhte in der 74. Minute auf 3:0. Beim zweiten Güran-Tor ging der Assist an Torhüter Matthias Sadilek, der das Spiel mit einem weiten Pass nach vorne schnell machte. Güran legte in der 85. Minute noch das 4:0 durch Jakub Sabo auf.

"Leider haben wir uns wieder nicht belohnt"

"Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg, aber Kronberg ist eine starke Mannschaft, sie hätte auch gewinnen können", bilanzierte der Stripfing-Coach. Sein Gegenüber musste die dritte Zu-Null-Schlappe der Rückrunde hinnehmen. Wegen der guten ersten Halbzeit sei sie "extrem bitter": "Leider haben wir uns wieder nicht belohnt, aber ich kann meinen Spielern nix vorwerfen, sie haben alles probiert."

Stripfing II - Kronberg 4:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Stripfing, 95 Zuseher, SR Ramazan Erkus

Tore:

1:0 Emmanuel Ojukwu (57., Freistoß)

2:0 Alperen Güran (61.)

3:0 Alperen Güran (74.)

4:0 Jakub Sabo (85.)

Stripfing II: M. Sadilek - E. Ojukwu - M. Özcan, B. Körhan - L. Petrovic, A. Memisevic - F. Lukasik, D. Schweng (69. L. Lorenz) - O. Sallam (34. J. Sabo), H. Fattoum - A. Iseini (51. A. Güran); D. Binder

Trainer: Reinhard Bocek

Kronberg: S. Polainko, M. Ibl, D. Gärtner, K. Afouxenidis, M. Ibl, N. Horvath, M. Hammerl (69. P. Bodnar), M. Szmidt (78. F. Reitgruber), M. Ibl (78. D. Suppan), C. Kraus (60. A. Magoschitz), L. Romstorfer; F. Mannsbart

Trainer: Georg Lubas

Karten:

Gelb: David Schweng (51., Foul), Mehmet Özcan (59., Foul), Emmanuel Ojukwu (63., Foul) bzw. Matteo Ibl (70., Foul)