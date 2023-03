Vom Tabellenende geballert

Es war ein Spiel, das man so nicht erwarten konnte: Haringsee, das eine starke Saison spielt, musste sich zu Hause dem Tabellen-Letzten Großebersdorf mit 0:5 geschlagen geben. Trainer Andreas Mrlik streute dem Gewinner aber Rosen: "In der nächsten Saison nehmen wir Revanche, denn ich bin mir sicher, dass Großebersdorf nicht absteigen wird, da ist ganz viel Qualität vorhanden."

Patrick Wimmer mit der "Erlösung"

Im ersten Durchgang blieben die Topchancen noch aus, aber Haringsee hatte mit den Gästen schon viel zu tun. Mrlik: "Wir sind lange mit ihrer Gangart nicht zurechtgekommen." Erst im Laufe der ersten 45 Minuten kam Haringsee besser in die Partie. In der Pause kam Filip Cerkezovic ins Spiel, der Offensivspieler fehlte Haringsee zuletzt zwei Wochen. Aber auch er konnte nicht den Umschwung bringen. Denn in der 47. Minute gingen die Gäste in Führung, beim Tor von Patrick Wimmer schaute Goalie Max Paukner aber unglücklich aus, er zögerte beim Herauskommen. "Das Tor war die Erlösung", jubelte SVG-Coach Peter Klofac.

In der 58. Minute legten die Klofac-Burschen das 2:0 nach, der Schuss von Daniel Fritsch schlug unhaltbar im kurzen Eck ein. Großebersdorf hatte danach alles im Griff und machte noch was fürs Torverhältnis: Fritsch entschied mit seinem zweiten Treffer das Spiel vorzeitig (70.), ehe Patrick Zehetbauer per Freistoß und Rene Kafka die Sensation perfekt machten.

"Heute hätten wir niemanden geschlagen"

Mrlik war nach der Schlappe ratlos, er müsse nun sachlich analysieren, woran es lag. Aber eines sei fix: "Heute hätten wir niemanden geschlagen, auch kein Team aus der zweitem Klasse." Klofac war euphorisch: "Uns ist diesmal einfach alles aufgegangen, fast jeder Schuss war drinnen." Dass man nicht mehr Tabellenletzter ist, wurde nach dem Spiel gefeiert, verriet der Coach: "Wir fahren jetzt noch auf ein Saftl auf unseren Platz (lacht)."

Haringsee - Großebersdorf 0:5 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Haringsee, 120 Zuseher, SR Muhammed Temizsoy

Tore:

0:1 Patrick Wimmer (47.)

0:2 Daniel Fritsch (58.)

0:3 Daniel Fritsch (70.)

0:4 Patrick Zehetbauer (83., Freistoß)

0:5 Rene Kafka (95.)

Haringsee: M. Paukner - M. Nagy, P. Puschina (75. M. Pöchl), T. Drosg (HZ. F. Cerkezovic) - P. Jelemensky (82. R. Nürnberger), P. Liska (75. D. Wukitsevits) - M. Pillichshammer - M. Prager, D. Hasenberger - D. Weigl (33. B. Haindl), D. Egger; V. Kanjuh

Trainer: Andreas Mrlik

Großebersdorf: K. Gschwindl, A. Rabo, G. Gschwindl, O. Haider (87. J. Kraml), M. Stöckl, P. Wimmer (89. L. Kopriva), P. Zehetbauer, D. Lang, D. Posekany, R. Kafka, D. Fritsch (82. M. Erdem); F. Grünstäudl, L. Bierbaum, M. Klaus

Trainer: Peter Klofac

Karten:

Gelb: Philipp Puschina (33., Foul), Patrick Liska (45., Unsportl.), Daniel Hasenberger (72., Foul) bzw. Adrian Rabo (39., Foul), Gerald Gschwindl (39., Kritik), Patrick Wimmer (48., Foul), Lukas Kopriva (93., Foul)