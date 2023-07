Stripfing spielt in Ollersdorf

Im September sollen in Stripfing die Bagger anrollen. Damit braucht nicht nur die Zweite-Liga-Mannschaft vorübergehend eine neue Heimat, sondern auch die Stripfing Amateure. Diese sind nun fündig geworden, und zwar in Ollersdorf. Sowohl Stripfings Gerald Holzknecht, als auch David Nimmerrichter vom SCO bestätigten den bevorstehenden Deal. Stripfing wird ab September seine Heimspiele in Ollersdorf austragen und auch dort trainieren, letzteres in der Regel an jenen Tagen, an denen der SCO nicht selbst Training hat. Abwechseln wird man sich auch, was die Heimspiel-Wochenenden betrifft, ein entsprechender Antrag an den Verband war erfolgreich.

Die Einnahmen vom Eintritt bei den Spielen der Stripfing Amateure in Ollersdorf werden an den SVS gehen, die Kantine bleibt dem SCO, der diese allerdings auch betreibt.