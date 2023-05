Das war zu einfach

Stripfing II - Haringsee 3:1. Von Beginn an waren die Heimischen überlegen, nach einpaar vergebenen Chancen fiel das 1:0 in der 14. Minute: Abwehrspieler Emmanuel Ojukwu zirkelte einen Freistoß direkt ins Netz, profitierte aber auch davon, dass der Ball aufsprang und durch den nassen Boden unhaltbar wurde. Für Trainer Reinhard Bocek war das Tor überfällig: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir treffen.“

Stripfinger Führung vom Punkt

Aber überraschend kam Haringsee in der 21. Minute zum Ausgleich, dabei wurde der Schuss von Daniel Egger ins Tor abgefälscht. Bocek ärgerte sich, dass man erneut beim Gegentor tatkräftig mitgeholfen hätte. Luca Lorenz und Julian Buchta fanden vor der Pause gute Chancen aufs 2:1 vor. Das fiel dann in Halbzeit zwei. Nach einer Stunde wurde Ojukwu im Strafraum gefoult, Leon Aichinger trat an und brachte Stripfing wieder in Führung. Die Gäste versuchten im Finish alles, mussten aber in der 91. Minute das dritte Gegentor nach einem Konter durch David Schweng hinnehmen.

„Das war nicht unser Tag, wir haben nicht an die Leistung von der Vorwoche anschließen“, bilanzierte Haringsee-Coach Andreas Mrlik. Bocek trauert einem höheren Sieg nach: „Es waren Chancen für mehrere Tore da, aber Haringsee hat gut dagegengehalten, eine höhere Niederlage haben sie deshalb nicht verdient.“

Stripfing II - Haringsee 3:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (14., Freistoß) Ojukwu, 1:1 (21.) Egger, 2:1 (60., Elfmeter) Aichinger, 3:1 (90+1.) Schweng

Karten: Özcan (16., Gelbe Karte Foul)Nürnberger (86., Gelbe Karte Foul), Egger (82., Gelbe Karte Foul)

Stripfing II: Luschnik, Zwickl, Buchta, Sallam, Grigoryan, Petrovic (88. Schweng), Lorenz (70. Güran), Özcan, Ojukwu, Lukasik (90+3. Sabo), Aichinger

Haringsee: Hasenberger, Prager, Puschina (65. Pöchl), Haindl, Drosg (65. Pillichshammer), Nürnberger, Egger, Paukner, Weigl, Cerkezovic, Liska (77. Wukitsevits)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka