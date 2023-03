Die Defensiv-Taktik ging voll auf

Der Großkruter Jubel nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SV Stripfing II war riesengroß. Wie es ist, drei Punkte zu feiern, hatte man im Lager der Kruter fast schon vergessen. Das hatte nicht nur mit der langen Winterpause zu tun, denn auch schon vorher gab es für die Mannschaft um Spielertrainer Alen Orman lange kein Erfolgserlebnis. Der letzte Dreier wurde gegen Kreuttal eingefahren – in Runde neun. Dann folgten sieben Schlappen.

„Wahnsinn, der Sieg war enorm wichtig. Wichtig für die Tabelle und für die Stimmung im Verein“, ließ Orman wissen. Aber ganz überraschend kam der Sieg für ihn nicht, er sei die Belohnung für die harte Defensivarbeit gewesen. 90 Minuten hätten seine Spieler alles gegeben, um kein Gegentor zu kassieren. Das musste auch der Gegner respektieren, SVS-Coach Reinhard Bocek zog den Hut: „Großkrut hat mit viel Leidenschaft verteidigt, das muss man ihnen lassen. Wenn auch manchmal sogar zu hart.“

Bis zur 85. Minute musste Großkrut warten, bis einer der wenigen Gegenstöße zum Siegtor führte. Und wie es zu einem defensiv geprägten Spiel passte, war mit Dominik Graf ein Abwehrspieler erfolgreich. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld ging er nach vorne und staubte trocken ab.

Noch in der Vorwoche äußerte Orman harsche Kritik an seinen Spielern, das Abwehrverhalten beim 0:3 in Eckartsau sei wie jenes eines Absteigers gewesen, polterte er. Doch das wurde während der Woche intensiv besprochen. Orman: „Mich macht es stolz, dass die Spieler das so super umgesetzt und ihre Geduld dadurch belohnt haben.“

