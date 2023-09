Erster Saisonsieg - gegen alte Freunde

Die Auslosung hatte es mit dem SV Großkrut nicht wirklich gut gemeint: In den ersten drei Runden ging es gegen Deutsch-Wagram, Poysdorf und Aufsteiger Auersthal. Deshalb überraschte es Spielertrainer Osman Bajguric wenig, dass erst in Runde vier der erste Sieg gelang. Am Wochenende gab es einen 3:2-Heimerfolg gegen Zistersdorf. „Der Sieg war nicht nur für mich wichtig, sondern generell für die Stimmung im Verein“, jubelte Bajguric.

Im Sommer übernahm er das Traineramt und schaffte in der ersten Runde die Sensation mit dem Punkt in Deutsch-Wa-gram. Danach beim 0:1 gegen Poysdorf verkaufte man sich ebenfalls teuer, das 0:3 in Auersthal war dann aber der komplette Stimmungskiller. Die ersten kritischen Stimmen zu seiner Person wurden laut, erzählt der Coach. Aber wie schnell das Geschäft ist, hat er wieder gemerkt: „Die gleichen Leute haben mir zum Sieg gratuliert und mich sehr gelobt (lacht).“

Wiedersehen mit Kaufmann, Hörwein und Co.

Dass der Sieg ausgerechnet gegen Zistersdorf einfahren wurde, freute der Trainer besonders. 2020 war er für ein Jahr beim Gegner engagiert, wegen der Pandemie kam er aber zu wenigen Partien. „Es war eine schöne Zeit dort und das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern wie Kaufmann Pauli oder Hörwein Maxi und viele andere hat mich gefreut. Klar, solche Siege sind besonders.“

Der beste Mann gegen Zistersdorf war Torhüter-Routinier Franz Machaczek. Er ersetzte den jungen Lukas Bader, der wegen einer Schleimbeutelentzündung ausfiel, fürs kommende Auswärtsspiel in Hausbrunn aber wieder ein Thema ist, so Bajguric. „Wenn es doch noch nicht geht, haben wir aber eh den Franz im Tor.“

Der Sieg hatte aber nicht nur positive Auswirkungen auf die Tabelle, sondern auch auf die Wochenendgestaltung des Trainers, wie dieser betont: „Wenn man gewinnen, kann man das Wochenende danach richtig genießen und Spaß haben. Nach Niederlagen wie beim 0:3 gegen Auersthal ist das ganze Wochenende versaut und man grübelt die ganze Zeit, was man falsch gemacht hat.“