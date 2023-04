Großkrut braucht einen Weckruf

Werbung

Noch gar nicht richtig in der Rückrunde angekommen ist der SV Großkrut, der von fünf Partien drei verlor. Gegen Stripfing II gelang ein 1:0-Sieg, gegen Hausbrunn ein 2:2. Was bei den beiden Partien, die man nicht verlor, auffällt: Die entscheidenden Treffer fielen erst spät. Großkrut hat sich das Image des Spätaufstehers geschaffen – und das gefällt Spielertrainer Alen Orman gar nicht.

Auch beim Auswärtsspiel in Kronberg verschlief Großkrut die ersten 45 Minuten und war völlig chancenlos, man musste froh sein, nur 0:3 in Rückstand zu liegen. In der Kabine sprach Orman das passive Auftreten an und wurde mit einer besseren zweiten Halbzeit belohnt. Es reichte aber nur noch für zwei Treffer, ein dritter zum Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. „Ein Punkt wäre aber auch nicht verdient gewesen“, war der Coach ehrlich.

Große Ratlosigkeit bei Trainer und Obmann

Nach Abpfiff wirkte Orman ratlos, ihm fehlten fast die Worte, denn ihm war bewusst, dass man sich nun in akuter Abstiegsgefahr befindet. Die Spieler scheinen das jedoch noch nicht begriffen zu haben. Auch eine Ansprache vor dem Spiel zeigte keine Wirkung.rok

Obmann Wolfgang Rechensteiner kann sich den phasenweise lustlosen Auftritt ebenfalls nicht erklären, auch er überlegt, wie man es schafft, die Mannschaft mit Anpfiff wach zu bekommen: „Vielleicht sollten wir 45 Minuten vor dem Spiel ein scharfes Training machen, damit sie glauben, dass das schon das Spiel ist“, hat er den Humor nicht verloren.

Immer wieder werden die Spieler daran erinnert, dass es um den Klassenerhalt geht: „Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der hat aber eh ein Problem“, sagt Rechensteiner. Nachdem man gegen Kronberg, das sich ebenfalls in Abstiegsgefahr befindet, punktelos blieb, kommt es zum nächsten „Sechs-Punkte-Spiel“: Am Samstag geht es gegen Zistersdorf, das aus den letzten drei Partien sieben Punkte holte. Dennoch fordert der Obmann drei Punkte: „Das ist ein sogenannter Pflichtsieg.“

Orman hofft auf die Heimstärke, 13 von 20 Punkten wurden daheim geholt.