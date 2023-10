„Ossi“ zurück im Sturm

Gegen Spannberg war Großkrut bereits unter Druck, der zweite Saisonsieg sollte her. Damit der gelingt, griff Spielertrainer Osman Bajguric in die Trickkiste und zauberte den Stürmer Bajguric heraus. Das kam deshalb unerwartet, weil er seit Jahren in der Innenverteidigung spielt. Der Erfolg blieb aber aus, Spannberg siegte 4:0.

„Ich habe etwas probieren müssen, aber ich bin selber nur zu einer Halbchance gekommen, also erfolgreich war es leider nicht“, gab der Routinier zu. Neu war die Position für Bajguric aber nicht, spielte er doch lange im Sturm, bis er im Laufe der Karriere immer defensiver wurde, wie er erzählt. In Angern war er Zehner, in Großkrut rutschte er dann in die Abwehr. Im Onlinesystem steht er aktuell bei 197 Treffern, deshalb definiert er ein Ziel: „Ich will die 200 voll machen, dann höre ich mit dem Fußballspielen auf (lacht).“

„Leidiges Thema Eigenfehler“

Wieso es gegen Spannberg keine Punkte gab, konnte Bajguric genau sagen: „Wegen dem eh schon leidigen Thema Eigenfehler. Von den vier Gegentoren haben wir uns diesmal drei selber geschossen. Es ist zum Verzweifeln.“ Das Wochenende wird er damit verbringen, darüber nachzudenken, wie man das abstellen kann. Eine Antwort hatte er direkt nach dem Spiel zwar noch nicht, man wolle aber in den Trainings am Dienstag und Donnerstag intensiv daran arbeiten. Wobei die Spieler in den Einheiten ein ganz anderes Gesicht zeigen, im Spiel scheint dann aber der Biss und die Konzentration zu fehlen.

Biss und Konzentration müssen aber unbedingt her, denn nun geht es zu Tabellenführer Eckartsau. Der Vorteil sei, dass niemand was von seiner Mannschaft erwartet und man überraschen kann, weiß Bajguric - wie etwa beim 1:1 in Deutsch-Wagram in Runde eins. Eines ist fix: Bajguric wird gegen den Primus wieder hinten spielen.