Saisonstart mit Sensationspunkt

Es waren nur noch wenige Minuten zu spielen, der große Favorit Deutsch-Wagram führte gegen Underdog Großkrut 1:0 und wollte den Vorsprung irgendwie über die Zeit retten. Doch dann kam es zum verhängnisvollen Foul an Nikola Gagic im Strafraum, es gab Elfer für den SVG. Marko Kupresak trat an und versenkte den Ball zum 1:1. Der Großkruter Jubel war riesig, die Fassungslosigkeit beim Gegner ebenso. Das war der Endstand, Großkrut schaffte die große Sensation am ersten Spieltag. Was aber Aushilfs-Trainer Herbert Weingartshofer am meisten freute: „Es klingt komisch, aber wir haben super mitgehalten und uns den Punkt sogar verdient.“

Das Tor erzielte Kupresak, der eigentlich gar nicht spielen sollte. Der Neuzugang leidet unter Pfeifferschem Drüsenfieber, absolvierte vor dem Spiel nur ein Training und musste dem Trainer sagen, dass ein Einsatz wohl noch zu früh kommt. Aber der Zustand besserte sich, in Deutsch-Wagram saß er auf der Bank – bis er dann in der 81. Minute eingewechselt wurde und kurz danach vom Punkt eiskalt blieb. „Es war natürlich ein super Gefühl, als der Ball drin war und nach so einer langen Pause wieder zu treffen. Ich bin froh, der Mannschaften mit meinen Kurzeinsätzen helfen zu können.“ Da der Körper noch stark auf Anstrengung reagiert, sei derzeit noch nicht mehr drin, erzählt er, nun gelte es, geduldig zu sein.

Aushilfs-Trainer nahm im Vorfeld den Druck raus

Weingartshofer kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, über das Kupresak-Tor und den Auftritt seiner Mannschaft generell. Er nahm schon im Vorfeld Druck von den Spielern: „Ich habe ihnen gesagt, dass es das leichteste Spiel der Saison wird, denn keiner erwartet was von uns und eine Niederlage wäre kein Malheur gewesen.“ Aber die Verunsicherung wich schnell einem mutigen und beherzten Auftritt, der den Gegner komplett überraschte.

Weil Trainer Osman Bajguric das Spiel wegen eines lange geplanten Urlaubs verpasste, musste der 52-Jährige einspringen. Aber über das Geschehen war der Coach immer informiert, berichtet er der NÖN aus dem Ausland: „Mein Vater war beim Spiel und wir haben eigentlich die Hälfte des Spiels telefoniert.“ Er sei extrem stolz auf die Mannschaft und freue sich schon, gegen Poysdorf wieder an der Seitenlinie zu stehen.

Dann wird sich Weingartshofer wieder um die Reserve kümmern, doch zuvor hat die Vereinslegende noch einen Termin im Spital. Es wartet die bereits fünfte OP am rechten Knie, am linken hatte er schon zwei. Das zwang ihn, seine Karriere – zuletzt spielte er in der Reserve – endgültig an den Nagel zu hängen.