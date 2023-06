Trainersuche beendet: „Ossi“ folgt auf Orman

„Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das bestätigte sich nun bei der Trainersuche des SV Großkrut. Der Nachfolger für Alen Orman, der nach Laa geht, ist gefunden.

„Wir haben von den drei, vier Kandidaten, die wir wollten, Absagen bekommen, die Trainersuche war also schwerer, als wir uns das gedacht haben“, gab Großkrut-Obmann Wolfgang Rechensteiner zu. Man hätte sich die Suche allerdings sparen können, denn schlussendlich wurde man im eigenen Verein fündig: Defensivspieler Osman „Ossi“ Bajguric wird im Sommer das Traineramt übernehmen. „Wir sind uns sicher, dass er der richtige Mann für uns ist“, verteilt der Obmann Vorschusslorbeeren.

Lange musste Bajguric nicht überlegen, bevor er zusagte, als der Vorstand auf ihn zukam: „So eine Chance muss ich natürlich nützen und Großkrut ist der ideale Verein, um erste Erfahrungen als Trainer zu sammeln.“ Ganz unerfahren ist er als Trainer aber gar nicht, immer wenn Orman verhindert war, übernahm Bajguric das Training.

Dominik Graf soll vakante Position übernehmen

Damit endet allerdings die aktive Spielerkarriere des 34-Jährigen, doch auch ihm ist klar, dass er möglicherweise immer wieder auch am Feld aushelfen muss, wenn Spieler ausfallen. Deshalb will er im Training auch alle Laufeinheiten mitmachen, denn: „Ganz ohne Training spielen kann wirklich nur der Alen (lacht).“ Bajgurics Position in der Innenverteidigung neben Kapitän Philipp Rechensteiner soll Dominik Graf übernehmen.

Orman, der mit Bajguric sehr gut befreundet ist, begrüßt die Entscheidung des Vorstands: „Er ist eine sehr gute Option, deshalb hat mich gewundert, wieso man überhaupt gesucht hat, wenn der richtige Trainer eh schon im Verein ist.“ Aus eigener Erfahrung bestätigt er, dass der SVG als erste Trainerstation perfekt sei.

Als Zielsetzung für die nächste Saison nennt der Verein „eine Rangverbesserung“, dafür soll es viel frischen Wind im Kader geben. Details gab es noch nicht, es wird aber Abgänge geben, und der Wechsel von Nikola Gagic aus Groß-Schweinbarth steht kurz vor dem Abschluss.