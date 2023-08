Bad Pirawarth feierte in der dritten Runde den ersten Saisonsieg, damit konnte man eine aufkommende interne Unruhe im Keim ersticken. Denn Trainer Mario Dolejschek gab im Vorfeld zu, dass man unter Zugzwang war. Zum ersten Dreier trug der prominente Neuzugang seine Teil bei, Stürmer Alexander Pipal traf in Zistersdorf einmal und legte drei Treffer auf. Deshalb gab es von „Dole“ viel Lob: „Pipal hat seine Klasse gezeigt, er hat mit seinen Sprints in die Tiefe viele Kilometer gemacht, eine Superleistung.“

Pipal schlug gleich ein, im Test gegen Groß-Schweinbarth erzielte er einen Fünferpack. Es folgten drei weitere Treffer in der Vorbereitung, aber zum Saisonstart blieb der Erfolgserlebnis noch aus, dafür traf der 31-Jährige im ersten Heimspiel gegen Auersthal. Und nun kam die Galavorstellung in Zistersdorf. „Ich bin zwar Stürmer, aber mir taugt es auch, Tore aufzulegen und damit mitzuhelfen, dass wir gewinnen“, sagt er.Wertschätzung des

Bad Pirawarth-Coach Mario Dolejschek lobt seinen neuen Goalgetter: "Pipal hat seine Klasse gezeigt, er hat mit seinen Sprints in die Tiefe viele Kilometer gemacht, eine Superleistung.“ Foto: NÖN, Dominik Siml

Vereins seit erstem TreffenMit Kreuttal stieg Pipal in der letzten Saison ab, im Sommer waren zahlreiche Vereine an ihm interessiert. „Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt“, blickt er zurück. „Aber oft waren wir weit von einer Einigung entfernt.“ Seine Bekanntschaft zu SVP-Abwehrspieler Mert Sezen führte zum Wechsel. Pipal erkundigte sich, ob ein Stürmer benötigt wird, woraufhin Sezen ein Gespräch mit Obmann Ernst Schmidmayer vorschlug. Das erste Treffen, bei dem auch Dolejschek dabei war, verlief hervorragend, erinnert sich Pipal: „Ich habe sofort die Wertschätzung von beiden gespürt und der Trainer hat mir zugesichert, dass ich endlich wieder richtiger Neuner sein darf. Das hat mir gefallen, weil in Kreuttal habe ich überall spielen müssen.“ Mit dem neuen Verein konnte er auch den Wunsch seiner Partnerin erfüllen, die forderte, dass er aufgrund des Nachwuchses nicht lange im Auto sitzen soll.

Die Entscheidung für Bad Pirawarth war also vollkommen richtig, ist der Angreifer, der schon in der Landesliga kickte, überzeugt. Auch, weil er mit Sturmpartner Sandro Krizso sehr harmoniert, das Zusammenspiel würde immer besser funktionieren, freut er sich. Was Pipal auch taugt: Neben Krizso holen sich auch andere Spieler immer wieder Rat von ihm.

Auch junges Trio begeisterte den Trainer

Coach Dolejschek freut sich nicht nur über den starken Auftritt seines Stürmers, sondern auch die nächste Talentprobe der der Nachwuchsspieler Sebastian Kastner und Daniel Egger (beide Jahrgang 2005) sowie Stefan Rozbaud (2004), alle drei kamen in der zweiten Halbzeit ins Spiel. „Denen beim Fußballspielen zuzuschauen, macht mich richtig stolz“, schwärmt „Dole.“

Ein anderes Trio muss sich erst wieder in die erste Elf kämpfen: Dominik Hickl, Nathan Kirchner und Sebastian Pamminger fehlten in Zistersdorf wegen Urlaub, dafür zeigte Dolejschek kein Verständnis: „Aber bis zum Hausbrunn-Spiel kann sich jeder im Trainer aufdrängen“, hofft er auf eine Reaktion des Trios.