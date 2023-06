Pipal ist fix in Bad Pirawarth

In der Vorwoche war es noch Spekulation, nun ist es fix: Alexander Pipal (31) wechselt von Kreuttal nach Bad Pirawarth.

Dass der Wechsel klappte, begeistert SVP-Obmann Ernst Schmidmayer: „Was Pipal kann, weiß die ganze Liga.“ Aber der Pipal-Wechsel heißt nicht, dass Sandro Krizso gehen wird, ganz im Gegenteil, sagt Schmidmayer: „Sandro bleibt bei uns, weil er sich wohl fühlt, mit beiden haben wir gewaltige Offensivpower.“ Krizso wurde mit 19 Treffern Zweiter in der Torschützenliste und war eine heiße Aktie am Transfermarkt. Trainer Mario Dolejschek nannte es deshalb schon vor einigen Wochen die Hauptaufgabe des Vereins in dieser Transferperiode, Krizso zu halten.

Mathias Schmerold beendete seine Karriere wegen anhaltenden Knieproblemen. Weitere Transfers sind nicht geplant, sagt der Obmann: „Wir als SV Bad Pirawarth stehen ja für Kontinuität und dafür, dass wir Jungen eine Chance geben, das soll so bleiben.“