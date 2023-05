Auf Zistersdorf wartet ein „Negativ-Finale“

Lange steckte der SV Zistersdorf tief im Abstiegskampf, in manchen Phasen war die Hoffnung auf ein Happy End sehr gering. Doch die Vereinsverantwortlichen hielten immer am Trainerduo Johannes Hartmann/Reinhard Fuhrmann fest. Jetzt steht „Zist“ unmittelbar vor dem großen Ziel, dem Klassenerhalt. Am Freitag geht es daheim gegen Schlusslicht Großebersdorf.

Möglich machte das Endspiel der unverhoffte 5:4-Auswärtssieg bei Meister Marchegg, mit den drei Punkten war nicht zu rechnen. Zistersdorf profitierte davon, dass Marchegg Stammkräften einen Pause gab und der Fokus auf das Fest, das zu Pfingsten am Sportplatz stattfindet, gerichtet war. „Wir haben den Meister damit am falschen Fuß erwischt, das war natürlich kein Nachteil, aber das muss man auch erst einmal ausnützen“, meinte Hartmann. Und er legte gleich eine Floskel nach: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Jetzt geht es um alles, aber auch für Großebersdorf. Es ist ein Finale, ein Negativ-Finale, weil keiner danach was gewinnt, sondern nur den Abstieg vermeiden kann.“

Urgestein Gstaltner: „Lockerheit reinbringen“

Unterschätzen wird man Großebersdorf nicht, versichert der SVZ-Coach, das Spiel gegen Kreuttal sei Warnung genug. Nach acht SCK-Niederlagen in Folge war es ausgerechnet Zistersdorf, das unfreiwillig für das Ende der Kreuttaler Horrorserie zuständig war. Aber mit einem Sieg am Freitag hätte man einen Gegner im Kampf um den Klassenerhalt „ausradiert“, so Hartmann, der Vorsprung würde dann auf acht Zähler anwachsen – bei noch zwei ausstehenden Partien. Der andere direkte Konkurrent, der SC Kreuttal, ist am kommenden Wochenende spielfrei, der Zistersdorfer Vorsprung würde bei einem Sieg fünf Zähler betragen. Kreuttal spielt noch gegen Marchegg und Großebersdorf, Zistersdorf danach noch in Haringsee und Deutsch-Wagram.

Zistersdorf-Urgestein Stefan Gstaltner weiß, wie man ins Spiel gehen muss: „Wir sollten versuchen, eine gewisse Lockerheit reinzubringen, Spaß in der Kabine ist wichtig.“ Deshalb will er keinen Druck aufbauen, denn auch bei einer Niederlage wären die Chancen auf den Klassenerhalt intakt. Wenn das aber nicht gelingen sollte, würde man aber verdient absteigen, sagt der Mittelfeldmotor, weil man gegen die direkten Konkurrenten zu wenige Punkte geholt hätte. „Aber wir wollen unbedingt den Sieg und den Klassenerhalt.“