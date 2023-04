„Hauki-Power“ erlöst Zistersdorf

Werbung

„Wir werden jetzt richtig feiern, es ist ja schon viel zu lange her, dass wir etwas zum Feiern gehabt haben“, lachte Zistersdorf- Sektionsleiter Harald Hochmeister gleich nach dem 1:0-Sieg gegen Stripfing II. Am 5. November hatte man zuletzt ein 1:0 bejubelt, Gegner war Haringsee. Wie wichtig der Dreier gegen Stripfing nach drei Zu-null-Pleiten in der Rückrunde war, ist dem Funktionär bewusst. Es sei ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gewesen. Gegen Bad Pirawarth (0:1), Poysdorf (0:4) und Eckartsau (0:2) gab es zuletzt weder Punkt noch Tor.

In der Offensive waren gegen Stripfing zwei Spieler bei fast allen Aktionen beteiligt: Mittelfeldspieler Jiri Gajdos und Stürmer Martin Fuxa. Das Siegtor erzielte Gajdos vom Elferpunkt, nachdem Fuxa im Strafraum gefoult wurde. Schon in der ersten Halbzeit hatte Gajdos das Tor am Fuß, seinen Heber aus über 30 Metern fischte der Keeper aber noch aus dem Winkel. Fuxa wiederum schob den Ball kurz vor dem Elfer knapp am leeren Tor vorbei.

Gajdos bereut den Wechsel nicht

Gajdos kam erst im Winter nach Zistersdorf. Das fußballerische Pflaster ist ihm aber nicht unbekannt, spielte er doch von 2013 bis 2020 in Hauskirchen. Dort wirbelte er bereits mit seinem tschechischen Landsmann Fuxa, der von 2014 bis 2020 den „Hauki“- Dress trug, ehe er nach Zistersdorf ging. Für Gajdos war aber auch ein anderer Spieler für den Wechsel verantwortlich: „Ich bin hierher gekommen, um mit meinen Freunden Fuxa und Luky Cerny zu spielen, das war mein Traum.“ Gegen Stripfing musste Cerny allerdings krank zuschauen.

Die Entscheidung zum Wechsel sei vollkommen richtig gewesen, ist sich Gajdos bereits sicher, neben dem tollen Team würde ihm auch das Umfeld sehr zusagen. Aber der 38-Jährige weiß, dass es nun an den Spielern liegt, weitere Siege einzufahren, damit die Stimmung gut bleibt. Nächster Gegner ist Spannberg: „Dort ist es immer schwer, aber wir sind gut genug, um einen Punkt mitzunehmen“, ist er selbstbewusst. Auch Sektionsleiter Hochmeister glaubt an die Überraschung: „In einem Derby ist ja immer alles möglich, auch, dass wir was mitnehmen (lacht).“ Die Duelle mit Spannberg seien immer die Highlights der Saison, sagt er.

Wermutstropfen: Fabian Pfeifer musste verletzt raus

Auch die personellen Probleme mindern den Optimismus nicht, aber der Funktionär weiß natürlich, dass etwa Stephan Probst sehr abgeht. Er zog sich gegen Poysdorf einen Bänderriss im Knöchel zu, nach Ostern gibt ein weiterer Arzttermin Aufschluss über die Ausfalldauer. Auch den Sieg gegen Stripfing musste man teuer bezahlen, der junge Fabian Pfeifer musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Hochmeister hofft auf eine schnelle Genesung: „Er war auf einem super Weg zum Stammspieler, aber wir werden auch diesen Rückschlag verkraften.“