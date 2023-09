Trainer verlässt das Schlusslicht

Obwohl Zistersdorf nach sechs Runden nur einen Zähler auf dem Konto hat und am Ende der Tabelle steht, kam es doch überraschend, dass Trainer Johannes Hartmann und sein Co Reinhard Fuhrmann ihre Funktionen am Dienstag niederlegten. Immer wieder gab es auch vom Verein Rückendeckung für das Duo, für das es die erste Station mit einer Kampfmannschaft war.

Obmann Wolfgang Stetzl klärt auf: „Johannes hat uns am Dienstag mitgeteilt, dass er wegen Familie und Hausbau nicht mehr 100 Prozent geben kann und wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass das nicht sein Anspruch ist. Auch wir brauchen vor allem in der aktuellen Situation einen Trainer, der alles geben kann.“ Am Mittwoch wurde die Mannschaft informiert, am Donnerstag die Öffentlichkeit. Stetzl bedankt sich beim Duo für die Arbeit für den Verein und betont, dass man sich im Guten trennte und beide dem Verein verbunden bleiben. Im November 2020 übernahmen sie die Ämter bei ihrem Heimatverein.

Obmann Stetzl: „Wir hoffen auf eine schnelle Lösung“

Nun läuft die Suche nach einem Nachfolger, Gespräche mit Wunschkandidaten sind schon geplant, verrät Stetzl. Bis der neue Trainer gefunden ist, wird ein Quartett das Coaching und die Spielvorbereitung übernehmen: Reserve-Trainer Thomas Schrempf, Sektionsleiter Harald Hochmeister, Werner Peter und Manuel Prem. Für die Suche will man sich allerdings genügend Zeit lassen, so Stetzl: „Klar, wir hoffen auf eine schnelle Lösung, wir werden aber sicher nichts übers Knie brechen.“ Aufgrund des kompetenten Quartetts würde man nun bestimmt in kein Loch fallen, ist er sich sicher.

Auf einen „Veränderungseffekt“ hofft der Zistersdorf-Obmann am Freitag, wenn es daheim gegen Poysdorf geht. Drei Punkte würden dem Verein in den turbulenten Zeiten sehr guttun, weiß er.