Uwe Fallmann übernimmt den Letzten

Die Suche war nicht einfach, doch nun konnte der SV Zistersdorf den Nachfolger für Johannes Hartmann als Trainer präsentieren. Mit dem Spiel in Hausbrunn übernimmt Uwe Fallmann. Das Heimspiel gegen den SC Orth, das mit einem 1:1 endete, konnte Fallmann noch nicht coachen, aus beruflichen Gründen – er ist als selbstständiger Immobilienmakler tätig – steigt er erst am Dienstag nach dem Spiel in die Trainingsgestaltung ein. „Es ist schade, der Start mit einem Heimspiel gegen einen machbaren Gegner hätte ich natürlich lieber gehabt, aber dann halt im Derby gegen Hausbrunn“, sagte der 47-Jährige.

Das Engagement beim SVZ hat mit der Freundschaft zu Obmann Wolfgang Stetzl zu tun, er lernte Fallmann schätzen, als er in der Neusiedler U17 seinen Sohn Philipp trainierte. Der ist inzwischen Stammkraft in der Kampfmannschaft. Der Obmann sagte über Fallmann: „Ich schätze ihn menschlich sehr und bin mir sicher, dass er zu uns passt.“

Warum Zistersdorf? „Ich mag den Verein“

Das Lob gibt Fallmann postwendend zurück und antwortet auf die Frage, wieso er den Letzten aus der Krise holen möchte: „Ich find die handelnden Personen sehr sympathisch und ich mag den Verein.“ Nun müsse er aber erst die Spieler kennenlernen, betont er, nur Lukas Cerny kennt er bereits, sie spielten schon zusammen. Auf ihn muss er aber länger verzichten, er sah am Samstag Rot. Generell sieht er seine Aufgabe darin, ein „Feintuning“ vorzunehmen, um die Trendwende zu schaffen. Im Winter will man eine Bilanz ziehen und schauen, ob die Zusammenarbeit verlängert wird.

Fallmann war in Neusiedl für eineinhalb Jahre als Co-Trainer tätig, noch immer spielt er dort in der Reserve. SCN-Sektionsleiter Roland Hallas findet viele lobenden Worte: „Bei uns sagen wir UFFG zu ihm, also Uwe Fallmann Fußballgott. Fallmann kann man aber auch durch Fachmann ersetzen.“ Für die Aufgabe wünscht er ihm viel Glück: „Das wird er brauchen.“