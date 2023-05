Die Nerven lagen nach der 1:2-Heimschlappe gegen Kreuttal im Lager der Zistersdorfer blank. Ausgerechnet beim SVZ holte der Gegner nach acht Pleiten in Folge das überlebenswichtige Erfolgserlebnis – und das verdient. Deshalb boten Trainer Johannes Hartmann und Co Reinhard Fuhrmann danach Obmann Wolfgang Stetzl ihren Rücktritt an.

„Es geht nur um das Wohl des Vereins und darum, dass er in der Liga bleibt. Das ist vorrangig, wer Trainer ist, ist egal und wir sind keine Sesselkleber“, versicherte Hartmann. Er Fuhrmann würden den Weg freimachen, wenn dies einen frischen Wind und ein befreites Auftreten der Spieler bedeuten würde.

Denn er selbst hätte das Gefühl, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen, so Hartmann, es werden „unfassbare individuelle Fehler“ gemacht, die er nicht abstellen kann. Das machte er daran fest, dass man in den letzten beiden Partien jeweils in der 2. Minute das 0:1 kassierte. „Vielleicht gehen wir mit einem anderen Trainer nach zwei Minuten in Führung.“

Stetzl erklärte im NÖN-Gespräch, dass ein Trainerwechsel gar kein Thema ist: „Sie haben das in der Emotion gesagt, aber wir haben volles Vertrauen in sie.“ Er nimmt die Mannschaft in die Pflicht, denn in den letzten Partien hätten nicht alle Spieler alles für den Erfolg gegeben: „Das muss sich ändern.“