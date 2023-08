„Zist“ ohne Punkte, aber auch ohne Panik

s erinnert alles an die vergangene Saison, als der SV Zistersdorf bis zuletzt hart um den Klassenerhalt kämpfen musste. Der letzte Tabellenplatz war der Mannschaft von Johannes Hartmann mehr als vertraut. Und dort findet man sich aktuell auch wieder, auf dem ersten Blick scheint sich die Abstiegskampfsaison also zu wiederholen. Aber es ist doch ganz anders, wie Hartmann betont: „Ich bin total entspannt, weil wir gut spielen. Gegen Eckartsau waren wir ebenbürtig, gegen Großebersdorf zu 100 Prozent besser. Die Siege kommen irgendwann, das ist nur logisch.“

Das Großebersdorf-Spiel hätte ein herber Rückschlag sein können, weil das 1:2 in der 94. Minute fiel, aber der Coach sieht es als Bestätigung der vorhandenen Qualität des Kaders. Einzig die Chancenverwertung war mangelhaft, alleine Stürmer Martin Fuxa vergab vier sehr gute Einschussmöglichkeiten. Aber Hartmann, der selber Stürmer war, lässt Kritik an der Offensive nicht gelten: „Wir sind keine Bundesligamannschaft mit lauter Unterschiedsspielern, wir müssen als Mannschaft auftreten – aber Fuxi ist da von den Mitspielern zu wenig unterstützt worden.“ Der Tscheche war auf sich alleine gestellt, keiner schaltete sich in den Angriff ein, sagt Hartmann.

„Angefressen wär ich bei einem 1:1 auch gewesen“

Generell konnte er auch lange nach Spielende nicht verstehen, was auf dem Feld passierte und stellte sich die Frage: „Wie kann man so ein Spiel nur verlieren?“ Schon in der 70. Minute ließ er Co-Trainer Reinhard Fuhrmann wissen, dass er mit einem Punkt äußerst unzufrieden wäre. Dass es dann zu keinem Zähler reichte, machte für den Coach keinen Unterschied: „Angefressen wär ich bei einem 1:1 auch gewesen.“

Auch Ur-Zistersdorfer Stefan Gstaltner findet klare Worte: „Wir sind natürlich extrem enttäuscht mit dem Saisonverlauf, weil die Vorbereitung sonst sehr gut war. Mit Ausnahme das Testspiel gegen Niederleis.“ Der Mittelfeldspieler pflichtet seinem Coach bei, in den ersten beiden Runde hätten die Leistungen gut gepasst. Aber wieso man ohne Punkte dasteht, weiß der: „Wie heißt es im Fußball so schön: Wenn man keine Tore schießt, kann man kein Spiel gewinnen, das ist Fakt.“ Ein richtiger Knipser würde im Kader fehlen, Fuxa entspricht dem nicht, er sei dafür „ein extrem guter Vorbereiter.“ Aber wie Hartmann lässt auch Gstaltner Kritik am Legionär nicht gelten, alle Spieler müssten sich an der Nase nehmen.

Gemeinsames Ausgehen als Lösung?

Symptomatisch war die Szene vor dem 1:2, als man sich im gegnerischen Strafraum den Ball hin- und herpasste, aber keinen Torschuss abgab, erklärt Hartmann. Großebersdorf schnappte sich den Ball, spielte nach vorne und traf zum Sieg. „Keiner übernimmt Verantwortung, das muss sich ändern. Wir müssen Verantwortung lernen“, fordert er ein. Vielleicht würde dies eine gemeinsame Sauftour der Spieler fördern, lacht der Übungsleiter.