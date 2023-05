Der Letzte verliert den Trainer

Peter Klofac warf beim SV Großebersdorf das Handtuch, er legte am Samstag sein Traineramt freiwillig zurück. Die Begründung: „Ich hoffe, dass damit ein Ruck durch die Mannschaft geht und die Spieler dadurch den Klassenerhalt schaffen.“

Das Vertrauen des Vereins war immer da, erzählt er, das der Mannschaft aber nicht mehr gänzlich: „Drei Viertel waren auf meiner Seite, ein Viertel nicht mehr. Und für den Klassenerhalt brauchst du alle.“ Durch seine Entscheidung hofft er, dass auch das letzte Viertel wieder zur alter Stärke findet und zum Umschwung beiträgt. Er wird dem Verein verbunden bleiben.

Sektionsleiter und Obmann-Stellvertreter übernehmen

Gerechnet habe man mit dem Abgang nicht, verriet Sektionsleiter Daniel Krippel, aber Tatsache sei, dass der Saisonverlauf für Klofac und den Verein nicht zufriedenstellend verlief. Interimistisch übernehmen er gemeinsam mit Obmann-Stellvertreter Lukas Haindl, im Sommer wird dann intensiv nach einem Nachfolger. Es ist aber auch möglich, dass man schon vorher einen neuen Trainer präsentiert, wenn sich einer findet.

Sportlich geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach dem Nachtrag gegen Hausbrunn am Donnerstag kommen nur noch Sechs-Punkte-Spiele gegen direkte Konkurrenten: Großkrut, Kronberg, Zistersdorf, Orth und Kreuttal. Klofac wird die Daumen drücken, dass der SVG die Klasse hält. Er selber denkt nicht ans Aufhören, im Sommer will er wieder ins Trainergeschäft einsteigen. „Ich bin also offen für eine neue Herausforderung“, sagt er, will aber bis Sommer eine Auszeit nehmen.