Mit vielen Emotionen in die Winterpause

Sechs Tore geschossen – diese Tatsache konnte Großkrut-Spielertrainer Osman Bajguric nach dem 6:1-Sieg gegen Kronberg kaum glauben. In der gesamten Hinrunde begleitete seine Mannschaft die mangelnde Chancenverwertung. „Sieben bis acht Punkte“ hätte man mehr, hätte er einen Goalgetter im Team, sagte Bajguric.

Dafür trugen sich sechs unterschiedliche Spieler gegen Kronberg in die Schützenliste ein, auch der Spielertrainer selber traf. Deshalb meinte der Innenverteidiger im Scherz: „Ich habe in dieser Saison mehr Tore geschossen als der Benjamin Sulimani, ich habe schon dem Sektionsleiter gesagt, dass ich deshalb mehr Geld will (lacht).“ Der Deutsch-Wagramer steht bei zwei Treffern, der Großkruter bei drei. Wie lange es her ist, dass Großkrut sechsmal in einer Partie jubeln durfte, konnte Bajguric aber nicht sagen. Der Blick ins Archiv verrät: In der vergangenen Saison gelangen in Orth fünf Tore, sechs Treffer waren es zuletzt am 16. November 2019 gegen Deutsch-Wagram.

Zeit des Improvisierens soll vorbei sein

Trotz der Torflut gegen Kronberg fordert Bajguric im Winter offensive Verstärkung, ein Mittelstürmer und ein rechter Flügelspieler sollen her. Mit einem Stürmer seien die Gespräche bereits sehr weit, lässt er wissen. Denn vorne musste der Coach immer wieder improvisieren, einmal stellte er sich selbst im Angriff auf. Auch Abwehrspieler Dominik Graf, der lange verletzt ausfiel, spielt seit seinem Comeback vorübergehend offensiv.

Kronberg-Trainer Georg Lubas war nach dem Debakel sauer und formulierte das auch: „Wenn man gegen Deutsch-Wagram oder Eckartsau sechs Tore bekommt, ist das legitim, aber gegen einen Toten darf das nicht passieren, ganz einfach.“ Es sei alles schiefgegangen und der Gegner hätte jeden Fehler eiskalt ausgenutzt, fand er.

Lubas will im Winter „zwei bis drei Neue“

Neben dem Frust kam die Befürchtung, als Tabellenletzter überwintern zu müssen. Die Niederlage von Zistersdorf in Spannberg versöhnte ihn nur bedingt. Kronberg holte in 13 Spielen sieben Punkte, nur einmal gelang ein Sieg. Deshalb gibt es eine klare Ansage des Trainers: „Es fehlt an Qualität und Breite im Kader, da muss im Winter etwas passieren, sonst kommen wir da unten nicht mehr raus.“ Er hofft auf „zwei bis drei Neue“, unter anderem soll ein Leader her. Er geht aber von einer schwierigen Transferperiode aus, als Vorletzter sei man nicht wirklich attraktiv.

Positiv stimmt Lubas allerdings, dass man einige Partien eher unglücklich verloren hätte, wie das Heimspiel gegen den späteren Herbstmeister Eckartsau, das 0:1 endete.