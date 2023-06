Zwei Legionäre sind weg

Der Vorstand des SV Großkrut entschied sich dafür, sich von den beiden tschechischen Legionären Vaclav Vasicek und Jan Zachoval zu trennen, beide wurden erst im Winter geholt. Gerhard Stoiber, der beim SVG für die Kaderplanung zuständig ist, erklärt warum: „Beide sind prima Burschen, aber Zachoval war leider nicht der Spieler, denn wir uns gewünscht haben und Vasicek ist ein zentraler Stürmer, der im neuen System von Trainer Bajguric nicht passt.“ Nach dem Abgang von Trainer Alen Orman wird Nachfolger Osman Bajguric das System umstellen.

Neu ist Nikola Gagic, der aus Groß-Schweinbarth kommt und im zentralen Mittelfeld als klassischer Zehner auflaufen soll. Stoiber freut sich: „Er ist technisch und läuferisch stark und wird sich auch in ersten Klasse durchsetzen, davon sind wir überzeugt.“ Außerdem wird noch ein Spieler für die offensive Außenbahn gesucht. Dafür kann aber auch Jan Hromek ein Kandidat sein, er war zuletzt wegen der Ausbildung in Spanien und kurierte einen Mittelfußknochenbruch aus, den er sich bei der Futsal-WM zugezogen hatte. Im letzten Saisonspiel wurde er eingesetzt und steuerte beim Sieg gegen Poysdorf gleich ein Tor bei.

Großkrut ist noch an einigen Spielern dran, ein Slowake aus der Wiener Stadtliga steht kurz vor einem Transfer, verrät Stoiber. Marko Kupresak wird auch eine tragende Rolle in der Bajguric-Truppe spielen. Der Winterneuzugang fiel seit der 24. Runde mit dem Pfeiffersches Drüsenfieber aus, aber ist wieder am Weg der Besserung. Stoiber berichtet: „Bis zum Beginn der Meisterschaft sollte er topfit sein und wird dann wahrscheinlich als Stürmer eingesetzt.“