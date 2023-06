Noch mehr Junge für die „Stripfing Amateure“

Lange hat der SV Stripfing um den Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Bundesliga gekämpft. Zuerst sportlich, dann auf dem rechtlichen Weg, weil die Zulassung zunächst verweigert wurde. Nach dem Okay wird sich auch bei der Zweiermannschaft einiges tun. „Es ist ein extremer Umbruch, aber natürlich ein positiver“, lacht Sektionsleiter Martin Trenz. Das fängt mit dem Namen an, aus Stripfing II werden die Stripfing Amateure.

Auswirkungen haben die Bestimmungen für Amateurteams der Bundesliga-Vereine auch auf den Kader, denn sie sind streng. Es dürfen in der kommenden Saison höchstens vier Spieler am Spielbericht stehen, die nicht mehr für die U23 (Stichtag 1. Jänner 2001) spielberechtigt sind. Viel verändern wird sich aber nicht, so Trenz: „Wir waren schon in dieser Saison die jüngste Mannschaft, das wird so bleiben und noch mehr forciert.“

Offen ist auch die Spielstätte, in Stripfing wird bekanntlich umgebaut. Gerald Holzknecht, Sektionsleiter der „Einser“, ist mit diesem Thema betraut, Trenz sprach von einem möglichen Verbleib, bis der Umbau in Stripfing startet. Holzknecht bestätigte: „Baustart wird erst im Herbst sein, weil doch noch Vorarbeiten zu leisten sind. Solange es möglich ist, will ich in Stripfing spielen. Auch mit dem Nachwuchs.“

Fix: Stripfing Amateure in der 1. Klasse Nord

Gleich bleibt jedenfalls, dass man in der 1. Klasse Nord spielen wird. Laut ÖFB-Bestimmungen „soll“ ein Amateurteam eines Zweitligisten in der 2. Landesliga spielen, ein Einstieg weiter unten ist je nach Leistungsvermögen möglich. Höher zu spielen als jetzt, war aber nie Thema, so Trenz: „Wir wollen es Schritt für Schritt machen und erst einmal in der ersten Klasse eine gute Rolle spielen, bevor wir uns weiter oben messen.“

Coach glaubt an Sprung von 1. Klasse in 2. Liga

In dieser Spielzeit findet sich der SVS II in der hinteren Tabellenregion wieder, Trenz gibt „Rang fünf oder sechs“ für die kommende Spielzeit aus. Trainer Reinhard Bocek kündigt an, dass sich personell „einiges tun“ wird, Details seien aber noch nicht spruchreif. Auf seinem Wunschzettel steht aber ein Leader ganz oben: „Nur mit Jungen geht es nicht, ein Leithammel muss her.“ Die Perspektive, durch gute Leistungen in der zweiten Bundesliga spielen zu können, wird einen Wechsel in sein Team attraktiver machen, ist sich der Coach sicher.