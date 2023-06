„Exoten“ für Zistersdorf

Zistersdorf-Trainer Johannes Hartmann musste fürs Spiel gegen Deutsch-Wagram kreativ werden. Weil viele Spieler ausfielen, musste er auf „Exoten“ zurückgreifen: Patrick Kraupp (1989er Jahrgang) und Thomas Alexander Schrempf (1980er Jahrgang) standen in der ersten Elf. „Krauppi hat seit der U16 nicht mehr 90 Minuten gespielt, aber er hat durchgebissen. Er und Schrempf haben sich die Einsätze wirklich verdient, auch wenn es nicht geplant war.“

Erster Einsatz seit zwölf Jahren

Markus Rauscher, der in jungen Jahren in der Kampfmannschaft Fuß fasste und auch immer wieder in der KM II (damals 3. Klasse, Anm.) spielte, wurde ebenfalls eingewechselt. Er kam in Minute 83 für Markus Hörwein aufs Feld. Für den 33-Jährigen war es der erste Einsatz seit Juni 2011, wo er - eben in der 3. Klasse - gegen Siebenhirten (5:4-Sieg, Anm.) 90 Minuten auf dem Feld stand. Danach spielte Rauscher, ebenfalls im Sommer 2011, nur noch zwei Freundschaftsspiele.